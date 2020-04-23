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Угадайте страну по интересному факту о ней – познавательный тест

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Узнайте страну по интересному факту о ней / Фото из открытых источников

Карантин заставил всех сидеть по домам, но это не значит, что мы не можем продолжать открывать для себя мир. С помощью интернета вы можете ходить по разным музеям, отправляться в фототуры в любые части мира, наблюдать за пандочками в зоопарке и даже посмотреть, что происходит на Международной космической станции.

А еще-отправиться в виртуальное путешествие с ведущим тревел-проекта Нового канала "У кого больше?" Максом Узолом. Сможете ли вы ответить на все его вопросы правильно и угадать страны по интересным фактам о них?

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Спорим, вы не угадаете, какая страна – самая пьющая в мире?

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Тесты Путешествия
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