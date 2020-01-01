Ugly-свитер: что будут носить в 2020 году все модницы мира

Модные аналитики портала Who What Wear определили один из трендов 2020 года – это "уродливый" свитер, который был уже на пике популярности много лет назад.

На самом деле, такая вещь в гардеробе есть не у каждого, ведь такой свитер становится незаменимым атрибутом на рождественские праздники. Только вспомните голливудские фильмы, в которых главные герои собирались у елки и дарили друг другу подобные свитера!

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Так вот, фэшн-эксперты рассказали, что такие ugly-свитера и джемперы каждый раз набирают популярности и становятся воплощением настоящей английской эксцентричности.

По иронии судьбы, чем менее круто будет выглядеть ваш джемпер, тем моднее он будет. Несмотря на то, что технически он никогда не выходил из моды, сейчас этот "уродливый" джемпер оказался на вершине модного олимпа,

– отмечают модные аналитики портала Who What Wear.

Эксперты рекомендуют надевать такой свитер с не менее трендовыми шелковыми юбками, джинсами с завышенной талией, классическими брюками, кожаными юбками, обувью-казаками и модными аксессуарами. Купить трендовые джемперы вы можете в любых магазинах масс-маркета и в комиссионных магазинах по довольно низким ценам.



Как выглядеть стильно с ugly-свитером / Фото из открытых источников