Угрозы и многочисленные обиды: почему Кенсингтонский дворец обратился в офис Instagram

В связи с чрезмерным вниманием поклонников к представителям Кенсингтонского дворца, Кейт Миддлтон и Меган Маркл – сотрудники королевского дома вынуждены были обратиться в головной офис Instagram. Количество угроз и оскорбительных выражений в сети стало неконтролируемым, из-за того, что те не успевают с модерацией комментариев.

Источники, приближенные к королевской семье, сообщают, что за последнее время количество негатива на официальной странице дворца в Instagram возросло до максимума. Администраторам постоянно приходится удалять целые ветки комментариев, в которых содержатся сексистские, расистские и оскорбительные высказывания. Об этом сообщают журналисты Hello Magazine в эксклюзивном материале.

Читайте также: Террористы призывают отравить Кейт Миддлтон через продукты в супермаркетах: информация спецслужб

Хейтери (люди, которые в интернете оставляют оскорбительные комментарии по любому поводу, – 24 канал) публикуют не только сообщения негативного содержания, но и рассылают реальные угрозы. В частности, некоторые из них постоянно подчеркивают, что Кейт Миддлтон скучна, а Меган Маркл только делает вид, что беременна, потому что якобы ее ребенка вынашивает суррогатная мать.



Кейт Миддлтон и Меган Маркл постоянно угрожают в сети / Getty Images

"Дворец всегда занимался модерацией комментариев, это очень трудоемкая вещь. В течение прошлого года им пришлось заблокировать сотни тысяч оскорбительных обращений, причем две трети из них содержали жесткие угрозы. Иногда блокировка пользователей, удаление комментариев является недостаточными, и сотрудники дворца вынуждены обращаться за помощью в полицию. Другого способа контролировать этот процесс просто не существует", – сообщил инсайдер, добавляя, что сотрудники Кенсингтона были вынуждены обращаться в офис Instagram, чтобы те помогли справиться с большим количеством негатива.

Что интересно, британское издание HELLO! даже запустило флешмоб в поддержку Кейт Миддлтон и Меган Маркл, где сотрудники журнала публикуют в сети посты с хештегом #HelloToKindness ("привет доброте"). Журналисты также призывают пользователей приобщаться к инициативе.

Недавно также стало известно, что Меган Маркл пользовалась тайным аккаунтом в Instagram после закрытия собственного официального. Но из-за тех же оскорблений, которые ей приходилось о себе читать, она удалила тайную страницу для своего психического здоровья. А в августе прошлого года принц Гарри, муж Меган, по информации инсайдеров, был изрядно обеспокоен чрезмерной истерией СМИ относительно его жены, из-за чего он тогда обещал реже выходить с ней в свет.