Как ухаживать за кожей лица в самолете: подсказки дерматолога

Когда мы летим по делам или на отдых, в предвкушении важных разговоров или релакса вряд ли вспоминаем, что полет – это стресс для нашего организма. Одной из первых страдает кожа лица, в частности из-за сухого воздуха на борту самолета.

Как сохранить ее свежесть и упругость, LifeStyle 24 спросил у дерматовенеролога медицинского центра "Родовид" Марты Козакевич. По мнению специалиста, во время перелетов лицо человека может обсыпать, оно становится тусклым и сухим, некоторые его участки краснеют, чешутся. "Главной причиной таких симптомов является пониженная влажность в салоне самолета из-за сухого воздуха, циркулирующего внутри. Ее показатель составляет до 20%, тогда как норма – от 30% до 60%", – говорит она.

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Как ухаживать за кожей лица в самолете

Что нужно и нельзя делать перед отлетом?

Оказывается, что кожу лица перед авиапутешествием следует готовить. И нет разницы, длится полет один-два часа, или более десяти. "Не ходите на агрессивные процедуры, такие как химический пилинг, чистки или инъекции. Ведь для восстановления кожи после них нужна минимум неделя. До посадки на борт сделайте демакияж, затем увлажните кожу кремом или спреем и идите в самолет. Нежелательно пить газировку, сок или алкоголь - они обезвоживают организм. Лучше ежечасно пополнять запас влаги обычной водой", – делится Марта Козакевич.



Поддерживать влагу в самолете лучше всего помогает периодическое питье воды / Health Reformed

Какую косметику надо брать в самолет?

Все-таки, базовый набор для ухода за кожей лица в самолете предусмотрен. Наш дерматолог также советует не пренебрегать косметикой, что поможет сохранять свежий вид лица. "Сейчас в аптеках и магазинах продают тревел-наборы, состоящие из нескольких небольших бутылочек, куда вы можете налить свои средства. Есть уже готовые, в их составе – мицеллярная вода, спрей, гель для умывания и крем. Рекомендую каждые полчаса очищать кожу и повторно наносить на нее увлажняющие компоненты. Я бы еще подсказала пассажирам брать с собой термальную воду, она богата микроэлементами, которые питают кожу, а также освежает ее", – рассказывает врач. Если ваш полет длится более 10 часов (и кожа теряет почти 40% своей влаги), то лицу не повредят увлажняющие тканевые маски.



Косметические средства вы можете поместить в такие вот бутылочки / Supers Pupers



Тканевые маски – спасение для кожи во время длительного полета / Rue Now

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По словам нашей собеседницы, макияж во время полета станет лишь дополнительной нагрузкой на кожу, а не способом выглядеть красиво. "Особенно это касается тонального крема и пудры. Они и так подсушивают лицо, а в совокупности с недостаточно влажным воздухом в самолете еще больше его будут раздражать", – объясняет Марта Козакевич.



Пудра подсушивает нашу кожу, особенно в самолете / Beauty.ua

Уход за глазами, губами и ногтями на борту

Конечно, в самолете следует помнить о таких частях лица, как глаза и губы. Для них дерматолог тоже рекомендует отдельный уход. "Губам подойдут бальзамы или увлажняющие помады, которые вы можете купить в аптеке и косметических магазинах. Глаза же во время полета каждый час можете закапывать каплями, "искусственной слезой", – говорит она. А вот лак для ногтей не стоит брать в самолет: либо разливается, либо испортит и так некачественный воздух.



Лучше не делать маникюр на борту самолета / Vogue.ua