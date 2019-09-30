Уикенд влюбленных: Леонардо Ди Каприо и его девушку подловили за велосипедной прогулкой

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо провел выходные со своей 22-летней девушкой Камилой Морроне. Папарацци подловили влюбленных на улицах Нью-Йорка.

Похоже роман 44-летнего актера и Камилы Марроне набирает обороты, так как влюбленные все больше времени находятся вместе. Довольно часто папарацци замечают пару вдвоем и, кажется, они по-настоящему влюблены друг в друга.

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Одежду влюбленные выбрали достаточно удобную. Камила выбрала базовую белую футболку, джинсовые шорты и куртку. Дополнила образ модель черными очками и массивной обувью. Лео тоже выбрал свободный стиль в одежде. На нем была серая футболка и такого же цвета кардиган, белые кроссовки и черная бейсболка.

К слову, мама Камилы Маррон уже больше 10 лет встречается с Аль Пачино. Именно в доме известного актера Ди Каприо познакомился с Камиллой, потому что часто бывает в гостях у друга. Стоит добавить, что роман актера с молодой моделью продолжается уже почти 2 года – встречаться они начали еще в конце 2017 года.