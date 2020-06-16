Голливудский актер Уилл Смит подписал контракт на новый фильм "Эмансипация" и вскоре начнет работу над ним. О ленте сразу же написали едва ли не все мировые СМИ. Почему проект получил такую популярность – узнавайте в новости.

Что известно о фильме "Эмансипация"

По данным Variety, режиссером ленты выступил Антуан Фукуа. Именно ему удалось уговорить Уилла Смита сыграть в новом проекте, который на волне протестов в США может иметь бешеную популярность.

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В киноленте знаменитый красавец сыграет раба по имени Питер. Во время Гражданской войны мужчина сбегает и пытается добраться до войск Армии Союза. Питеру придется преодолеть немало трудностей и ежедневно бороться за свою жизнь. Кинолента ярко покажет расовую дискриминацию и исторические факты о рабстве.

Большой интерес проект получил и благодаря биографической основе. Фильм "Эмансипация" будет снят по дневнику настоящего Питера, который в 1860-х годах сбежал от рабовладельцев. Когда мужчина все-таки добрался до медиков, они были шокированы пытками, которым подвергся афроамериканец: спина Питера была плотно покрыта синяками от ударов плетями. Огласку эта история получила благодаря журналистам Harper's Weekly, которые опубликовали статью о рабе.

Съемки фильма Эмансипация" начнутся в 2021 году. Презентовать ленту планируют на Каннском кинофестивале.

Почему триллеру пророчат успех

Как известно, в США не утихают протесты. Митинги спровоцировала информация о жестоком аресте темнокожего мужчины. Джорджа Флойда задержали полицейские за якобы фейковый чек на 20 долларов. Из-за этого преступления мужчину повалили на землю и более 5 минут держали под коленом на горле.

Жестокость правоохранителей сняли на камеру очевидцы, которые зафиксировали, что Джордж Флойд умолял не убивать и говорил, что не может дышать. Но удушающий прием прекратили использовать, когда мужчина замолчал и затих. Впоследствии он умер.

Такие действия полиции США вызвали масштабные протесты, которые не остановила даже пандемия коронавируса. Тысячи людей вышли на улицы против расизма и произвола правоохранителей. В то же время такая волна протестов повлияла и на Голливуд: звезды присоединились к митингующим, а в сети приобретают огромную популярность фильмы, которые поднимают вопросы рабства и расизма.