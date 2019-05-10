Уилл Смит курьезно поздравил принца Гарри и Меган Маркл с рождением сына: фото

Пока весь мир увлеченно просматривает кадры с первого выхода принца Гарри и Меган Маркл с их сыном, счастливые родители получают тысячи поздравлений. К своеобразному флешмобу присоединился голливудский актер Уилл Смит, который приправил свою открытку юмором.

В сети знаменитость опубликовал курьезный мем с изображением королевской четы. На фото видно, как принц Гарри и Меган Маркл сидят рядом, а на руках у новоиспеченного папы виднеется младенец с лицом Уилла Смита.

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Интернет, настало твое время. Гарри и Меган – большие поздравления вам!

– написал Уилл Смит.

Кроме этого, голливудский актер с юмором признался, что тоже имеет королевское прошлое. Все потому, что когда-то Уилл Смит сыграл главную роль в сериале "Принц из Беверли-Хиллз", который был очень популярен в 90-х годах.

К поздравлениям герцогов Сассекских присоединилась и дизайнер Виктория Бекхэм. Однако она выбрала более сдержанную форму.

Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских принца Гарри и Меган Маркл с их мальчиком! Очень счастлива за вас,

– написала Виктория Бекхэм.

А вот пост ведущего ВВС Дэнни Бейкера обернулся громким скандалом и увольнением. Мужчина опубликовал фото, на котором пара вела шимпанзе с подписью "королевское дитя покинуло родильный дом". Неудачную шутку назвали проявлением расизма, а самого ведущего радиостанции уволили.

Что известно о родах Меган Маркл?

Хоть герцоги Сассекские ожидали появления ребенка в конце апреля, планы несколько нарушились: 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая в 5:26 утра. При рождении их сын весил 3,26 килограмма.

Прошло 2 дня, как новоиспеченные родители показали общественности королевского отпрыска. Мальчика Гарри и Меган назвали Арчи Харрисон. По информации Букингемского дворца, как молодая мама, так и ее ребенок чувствуют себя хорошо, а герцог Сасекский не сдерживает своего счастья от отцовства.

Смотрите видео: первый выход Меган и Гарри с сыном