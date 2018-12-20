Уилл Смит примерил образ зажигательного Джина в фильме" Аладдин": первые фото

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Фильм "Аладдин": как Уилл Смит выглядит в образе Джина
Фильм "Аладдин": как Уилл Смит выглядит в образе Джина / Instagram / @ willsmith

Кажется, голливудский актер Уилл Смит может сыграть любого персонажа. Так, знаменитость с легкостью перевоплотился в любимого героя мультфильма Disney – Джина.

Как известно, в Голливуде решили экранизировать всем известную историю о "Аладдине". Первый тизер к новому фильму появился в сети еще в октябре. Однако авторы фильма до последнего держали в секрете, как будет выглядеть один из самых забавных персонажей фильма – зажигательный Джин.

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На страницах журнала Entertainment Weekly наконец опубликовали первые фото со съемочной площадки. Вопреки всем прогнозам поклонников, Уилл Смит предстанет без плотного синего грима. Актер примерил восточный наряд, фирменную бородку героя и хвост. Кадры с главными героями фильма – Уиллом Смитом, Меной Массудом и Наоми Скотт – потрясли сеть.

Фільм

Фильм "Аладдин" / Entertainment Weekly

Стоит отметить, что главным режиссером киноленты является талантливый Гай Ричи. Он решил отойти от привычного всем сюжета, позволив Уиллу Смиту внести свои черты культовому герою.

Играя Джина, я хотел одновременно отдать дань уважения Робину Уильямсу и наделить этот персонаж чем-то новым, особенным. Я не хотел конкурировать, моей целью было просто создать что-то уникальное,
– рассказал Уилл Смит.

Вілл Сміт зіграв головну роль у фільмі

Уилл Смит сыграл главную роль в фильме "Аладдин" / Entertainment Weekly

К слову, кинолента рассказывает историю уличного вора Аладдина, который мечтает когда-нибудь жениться на принцессе Жасмин. В это время коварный Джафар отправился в поиски волшебной лампы с Джином. Однако найти тайную пещеру и открыть ее под силу только Аладдину. Из-за этого вор становится мишенью для злодея.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: Lifestyle
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