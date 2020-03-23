Опра Уинфри представила домашнее шоу о коронавирусе: видео

Любимица миллионов телезрителей Опра Уинфри решила не оставлять своих фанатов на время карантина самих и придумала для них онлайн-шоу о коронавирусе, которое монтируют со скайп-звонков с приглашенными гостями. Первым героем шоу стал актер Идрис Эльба, у которого недавно диагностировали Covid-19.

Знаменитости стараются не терять контакт со своей аудиторией даже в такое сложное время, как сейчас. Так, американская телеведущая и актриса Опра Уинфри запустила шоу Oprah Talks, которое посвятила пандемии коронавируса в мире. Посмотреть его можно на стриминговому сервисе Apple TV+.

Читайте также: Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

В первом выпуске Опра пообщалась с актером Идрисом Эльбой. Он заразился коронавирусом и сейчас проходит курс лечения. К разговору присоединилась и его супруга Сабрина Доуру, которая отказалась от самоизоляции и осталась рядом с мужем. В результате женщина также подхватила болезнь. Сейчас супруги находятся на карантине в Нью-Мексико.

Эльба рассказал, что на осмотре у врача он чувствовал головную боль и боль в теле. Однако актер не придавал этому большого внимания и считал, что это могли повлечь многочисленные путешествия. У Идриса очень напряженный график и он не успевал отдыхать между съемками, поэтому больше склонялся к тому, что устал. Температура не поднималась выше 37 градусов и была в пределах нормы.

У меня не было никаких симптомов, которые бы указывали на Covid-19

– рассказал Эльба.

Актер отметил, что поделился своим диагнозом из-за того, что многие люди не осознавали всю серьезность ситуации и не понимали, что может случиться дальше.

Когда я прошел тест, и он оказался положительным, был вынужден сказать людям, что это очень реальная болезнь,

– признался Идрис.

Идрис Эльба с женой в шоу Опры Уинфри: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 23 марта в мире зафиксировали более 360 тысяч случаев заражения коронавируса. Более 15 тысяч человек скончались, более 100 тысяч выздоровели. Covid-19 продолжает распространяться по миру. Сейчас эпицентром болезни является Италия. Там инфицированные 63 928 человек. Подтвердили 6078 летальных случаев. 7432 лицам удалось выздороветь. Правительства государств призывают своих граждан оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.



Симптомы коронавируса / Инфографиа 24 канала