Сегодня, 1 июня, умер композитор, маэстро классической музыки Мирослав Скорик. Его смерть стала настоящим потрясением для культурной жизни Украины и мира. Десятки СМИ и сотни пользователей сети уже успели написать о Мирославе Михайловиче.

Украинские политики и другие знаменитости также выражают свои соболезнования и скорбь в социальных сетях. Кто отреагировал на уход Мирослава Скорика в вечность – читайте в материале 24 канала.

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Владимир Зеленский

"Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик. Опера "Моисей", "Карпатский концерт", "Гуцульский триптих", музыка к фильмам "Тени забытых предков" и "Высокий перевал" – все это лишь небольшая часть его легендарного творческого наследия. Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович!" – написал президент.

Руслана

"Отошел в вечность очень близкий для меня Человек. Выдающийся музыкант и композитор. Человек с большой буквы. Человек, который создал без преувеличения гениальную музыку. Сегодня я плачу. Плачу в душе. Плачу буквально – слезы на глазах. Не стало моего Учителя и всеми нами любимого Мирослава Скорика. Мне очень будет не хватать его вдохновения, его теплоты, его таланта. Вечная память", – написала в заметке певица.

Петр Порошенко

"С ним в вечность уходит целая эпоха. С болью в сердце воспринял известие о смерти выдающегося украинского композитора Мирослава Михайловича Скорика. Последний раз видел его на концерте "Рождественские симфонии", устроенном Иваном Малковичем. И еще раз влюбился в его прекрасную музыку, был поражен его мастерством. Больно осознавать, что это был последний концерт Мирослава Скорика, на котором посчастливилось присутствовать. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память и Царство Небесное!" – выразил соболезнования Петр Алексеевич.

Андрей Садовый

"Вечная память, Маэстро Скорик! Ваша музыка будет жить во Львове вечно. Соболезнования семье и близким", – написал львовский мэр.

Николай Княжицкий

"Знать Скорика было большой честью. Еще в прошлом году у нас с Иваном Малковичем возникла странная идея попросить Мирослава положить на симфоническую музыку украинские колядки. Он сделал это гениально, как и все, что писал. Премьера была в Верховине. Маэстро не был там еще со времен, когда снимали "Тени забытых предков" с его музыкой. Затем "Рождественская симфония" зазвучала во Львове и триумфально – в Киеве. После больших людей остается пустота, которая впоследствии заполняется их гениальными вечными произведениями. Кому-то везло слушать Моцарта, Бетховена. У нас был Скорик. И он всегда будет с нами. Так хотелось, чтобы Маэстро дарил нам чудо вечно", – вспомнил приятные моменты украинский журналист и народный депутат. Также он поделился совместными фото с Мирославом Михайловичем.

Виталий Портников

Украинский публицист и журналист Виталий Портников также не остался в стороне. Он поделился фотографией с Мирославом Скориком и вспомнил его приятными словами: "Мирослав Скорик. Большая скорбь. И большое счастье, что несмотря на вечную погруженность в украинское политическое безумие я все же имею возможность хотя бы иногда быть рядом с теми, кто делает Украину Украиной, чье творчество напоминает, что мы живем не на архаичном восточном базаре, а в красивой европейской стране. Музыка переживает создателя, Большая музыка – страны и народы. Но господин Мирослав, думаю, очень хотел бы, чтобы его музыка осталась вместе с Украиной. Это и будет лучшей памятью о нем".

Евгений Нищук

"Еще недавно мы могли наслаждаться удивительной "Мелодией", которую Маэстро Мирослав Скорик лично исполнял или дирижировал. Помню нашу последнюю встречу перед карантином. Мирослав Михайлович делился планами, которых традиционно было очень много. И только что новость о его уходе. Шок. Огромная потеря. Теперь он будет исполнять свою "мелодию" для Ангелов. Светлая память. Навсегда Вам благодарны", – вспомнил совместные мгновения с композитором актер украинского театра и кино Евгений Нищук.

Ирина Геращенко

"Один из самых замечательных, атмосферных нынешних вечеров – "Рождественские мелодии" в Национальной опере. Послевкусие хорошей музыки, зала, где, казалось, собрались все свои, и долго аплодировали Маэстро, его произведениям. А потом еще неожиданно спели колядки. Я так часто вспоминала этот вечер. Мирослав Скорик создавал мелодию высокую и современную, элитарную и понятную широкому кругу, чистую и волшебную. Очень больно. Вечная память", –написала народный депутат.

Владимир Вятрович

Народный депутат и историк Владимир Вятрович также вспомнил Мирослава Скорика и выразил свою скорбь: "Его "Мелодия", написанная как саундтрек к пропагандистскому совковому фильму "Великий перевал", там звучала, как голос тех, кому не дали говорить в ленте. Она до сих пор звучит как голос Украины – уничтожаемой, но неуничтоженной. Сейчас смерть забрала автора бессмертного произведения. Вечная память Мирославу Скорику!"

Оксана Юринец

"Ушл в вечность Мирослав Скорик. Его музыка всегда казалась небесной. Но трудно смириться с тем, что теперь Маэстро будет творить ее только на небесах. Украина прощается с лучшими. Вечная память тем, кто творил эпоху. Искренние и глубокие соболезнования семье", – написала в заметке народный депутат.

Анатолий Соловьяненко

О смерти выдающегося композитора написал и главный режиссер Национальной оперы Украины имени Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко: "Отошел в Вечность выдающийся художник и искренний, надежный друг – Мирослав Михайлович Скорик."

Святослав Вакарчук

"Ушел из жизни выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик. Он создал много прекрасного. А его "Мелодия" относится к тем, которые запоминаешь на всю жизнь. Покойтесь с Богом, Мастер!" – написал в публикации музыкант.

Александр Божик

"Мирослав Скорик – это Человек Эпоха. Вечная память", – коротко написал в заметке скрипач. Также он поделился видео, где играет знаменитую "Мелодию".



Ирма Витовская

"Прощайте, Маэстро... Ваша музыка – вечна. Светлая память!" – написала актриса.