Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"

Успешная телеведущая, автор и издатель Оля Фреймут презентовала во Львове новую книгу под названием "Бойковская свадьба". В артбуке она вместе с автором текстов Натальей Хибебой показали поклонникам украинских традиций, с каким размахом когда-то праздновалась свадьба на Бойковщине. О том, как идея такого проекта превратилась в красивую книгу – читайте в эксклюзивном материале LifeStyle 24.

Оля Фреймут стала рассказывать историю создания книги "Свадьба" с самого начала. По ее словам, Наталья Хибеба написала ей о манускрипте и желании создать книгу тогда, когда она была в своей квартире на Подоле.

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Однако на то время у них не было финансовой возможности выпустить такой масштабный продукт. Однако сильное желание их небольшой команды создало для этого благоприятные условия.

Оля Фреймут призналась, что Наталья Хибеба работала над текстами, освещенными в книге "Свадьба" в течение 20 лет. Она собирала эти истории в экспедициях с 1994 до 2016 года. И когда основательница издательства Snowdrop Оля Фреймут увидела эти "магические тексты", то поняла, что над этим проектом придется изрядно потрудиться.

Выдавать кое-как я не хотела, а если делать хорошо – это дорого стоило бы. И, как только я начала мечтать, об этих текстах и думать, как их реализовать, то все началось складываться как нельзя лучше для этого проекта. Друзья сообщили о гранде от Украинского культурного фонда и, несмотря на большую конкуренцию, нам удалось его получить. Представляете? И получила я этот гранд в день своей свадьбы, 25 апреля. Ну как в такое не верить?

– отметила Оля Фреймут.

Автор книг "Этикет", "О любви" и других призналась, что на создание "Бойковской свадьбы" ушло около года. И, если над текстами работала Наталья Хибеба, то Оля Фреймут и ее семья, мама, дочь, сестра, а также дедушка с бабушкой со стороны отца, предстали главными героями ее рассказов.



Семья Оли Фреймут в книге "Свадьба" / Фото Harper's Bazaar

Телеведущая призналась, что самых старших из семьи удалось заманить на съемки заблуждением – бабушка с дедушкой думали, что едут на обычную встречу с внучкой во Львове. Однако, несмотря на спонтанность, быть героями такого проекта им очень понравилось. По словам Оли Фреймут, дедушка даже не шел на обед в перерыве между съемками, а бабушке изрядно понравился эффект корректора на щечках.

Из сложнейшего автор выделила работу с костюмами, которые им предоставили из музейных фондов и частных коллекций. Около месяца команда собирала наряды для тематической фотосессии.

Фотографироваться в старинных теплых кожухах, рубашках и других нарядах было очень сложно. Во-первых, было жарко, во-вторых, мы должны были быть максимально осторожными, не разрешалось держать у себя еду, в-третьих, не вся одежда нам подходила по размеру, приходилось подшивать полушубки,

– призналась Оля Фреймут.

Фотосессия для книги "Свадьба" длилась три дня. Стилизацией и самой съемкой занималась Соня Плакидюк. Часть снимков команда сделала в Шевченковском гаю, а часть – во Львове. Оля Фреймут сыграла маму жениха, ее дочь Злата – невесту, а сестра Юля – маму невесты.

Молодожены в книге "Бойковская свадьба" / Фото Harper's Bazaar

В конце пресс-конференции Оля Фреймут добавила, что основной целью издания книги "Свадьба" было передать дух бойковской культуры новому поколению, а также ценность тогдашнего языка, который сегодня понемногу вымирает.

Как когда-то говорили о традиции: чтобы не умерло оно. А Наталья Васильевна большое значение придает именно переводам произведений. Потому что, если общие традиции не умирают, в частности, на свадьбе в Украине, то культура уже исчезает. И еще, знаете, хотелось показать это все новому поколению. Особенно, когда я увидела, как моя дочь, которой 14 лет, с наслаждением смотрела на такие фотографии и узнала, как это было – это было неповторимо,

– сказала Оля Фреймут.

Также она добавила, что такой атмосферной съемки не было бы без Сони Плакидюк. По словам телеведущей, именно она добавила модный тон снимкам с бойковской свадьбы. "Многие люди ассоциируют Украину с борщом и салом, а меня это очень обижает. Потому что Украина – это несколько больше", – завершила Оля Фреймут.



Оля Фреймут исполнила роль мамы жениха в съемке для арткниги "Свадьба"​ / Фото Harper's Bazaar