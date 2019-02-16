Украина может не поехать на Евровидение-2019, — НСТУ

Национальная общественная телерадиокомпания Украины рассматривает вариант отказа от участия нашей страны в Евровидении-2019. Вместе с тем, сейчас ведутся переговоры с группой KAZKA относительно их выступления на песенном конкурсе.

К 8-10 марта Суспильне и представитель Украины должны представить организаторам Евровидения номер с раскадровками.

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"Мне кажется, сейчас, в этой ситуации — это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", — заявила член правления НСТУ Александра Кольцова в эфире "Громадського".

Несмотря на переговоры с KAZKA, во время разговора Кольцова дважды сказала, что представителем Украины на Евровидении-2019 "может быть никто".

Кто может поехать на Евровидение вместо MARUV: смотрите видео

Кратко о скандале вокруг украинского Нацотбора на Евровидение-2019

В минувшие выходные состоялся финал Нацотбора Евровидения в Украине, где победу одержала уроженка Днепропетровщины MARUV (Анна Корсун). Несмотря на гастроли в России и права российской компании Warner Music Russia на песню Siren Song, с которой MARUV должна была ехать в Израиль на главный конкурс, она получила 11 баллов от зрителей и судей шоу. Однако, согласно правилам, после отбора на телеканале СТБ договор с представителем Украины должна еще подписывать Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ).

Некоторые детали договора певица обнародовала в сети и назвала их ограничивающими права и свободы человека, добавив, что готова отменить все гастроли в России, если это потребуется для конкурса. В то же время вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко неоднократно подчеркивал, что артистке, которая продолжает демонстративно гастролировать по России, не стоит ехать на международный конкурс, чтобы потом не пришлось объяснять всему миру, что между Украиной и Россией никакой дружбы нет.

Смотрите видео выступления MARUV в финале отбора Евровидение-2019:

После 5 часов переговоров между НСТУ и командой MARUV стороны так и не подписали договор, ссылаясь на ряд причин. Впоследствии эту ситуацию прокомментировал и председатель правления НСТУ Зураб Аласания, который вместе с представителями Общественного вещателя решил избежать чрезмерной политизации конкурса. Сама же MARUV не промедлила с ответом и подтвердила, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".

Кроме того, поклонники артистки создали на ресурсе Change.org. электронную петицию, в которой просят предоставить певице MARUV возможность принять участие в Евровидении-2019 в Израиле. Автором петиции стал пользователь Давид Эвоян (David Evoyan), а направлена она в Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union). Под ней уже подписались более 7,7 тысяч пользователей.

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Сразу же после этого встал вопрос, кто сможет представить Украину на международной сцене в Израиле в этом году. Де-юре, это должен быть музыкальный коллектив Freedom-Jazz, который получил второе место в финале конкурса (10 баллов). Но член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова рассказала в комментарии LifeStyle 24, что теперь представителя от Украины будут выбирать из всех других 5 финалистов, то есть Freedom Jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и ANNA MARIA. Хотя, относительно последнего дуэта у НСТУ есть большие сомнения.

Freedom Jazz уже отказались от борьбы за представление Украины на международном конкурсе.

Только что мы получили звонок с НСТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия на Евровидении-2019. Сейчас, наш "Cupidon" летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время,

– заявили во Freedom Jazz.