Украина сделала огромный прорыв за последние 10 лет по поводу кино, – режиссер фильма "Домой"

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Нариман Алиев отметил, что украинское кино стремительно развивается, однако в стране есть еще довольно много проблем, которые непременно нужно решить.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью LifeStyle 24. Нариман Алиев убежден, что за один год невозможно создать целую киноиндустрию в стране, поэтому за 10 лет Украина сделала немало успехов для создания и представления качественного продукта.

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Украина сделала огромный прорыв за последние 10 лет по поводу кино. Ибо часть украинского кино в кинотеатрах – 9% и она растет! Еще 10 лет назад она была 0%. И когда выходил украинский фильм на экран – это была победа и событие. Сейчас это реальность. Теперь спрашивают, сколько мы собрали средств, сколько пришло зрителей, это уже хорошо. Если смотреть на дистанцию, это огромный шаг вперед!

– сказал Алиев.

При этом он добавил, что даже если бы новый министр культуры Бородянский сказал, что Украине выделили 100 миллиардов долларов в кино, режиссеры и съемочные группы не будут знать, как правильно и умело ими пользоваться, чтобы получить быстрый и качественный результат. Также Нариман убежден, что для того, чтобы появилась прочная киноиндустрия в Украине, государство должна расширить правововую базу и законодательно урегулировать этот вопрос. Чтобы выделенные на производство кино средства можно было привлекать на развитие проекта еще на стадии сценария, а затем и продвижения.



Нариман Алиев в интервью LifeStyle 24 / Фото: Виктор Тимохин

"Чем конкретно может помочь государство? Есть три вектора для создания киноиндустрии и зрительского спроса, которые не коррелируются друг с другом. Это образование, дистрибуция и зритель. Если один вектор не соблюден, то "кина не будет". Без образования не будет хорошего контента , зритель не будет иметь, что смотреть. Без дистрибуции будут хорошие проекты, но зритель не сможет их увидеть. А без зрителя хорошие фильмы будут транслировать в кинотеатрах, но на них никто не будет ходить. Сейчас государство поддерживает именно производство – это лишь один из этапов. Конечно хорошо, но если правовая база у нас будет расширена, то мы сможем привлекать эти средства на развитие проекта еще на стадии сценария, а затем и продвижения проекта. От более комплексного подхода украинское кино только выигрывает! Речь идет о том, что полученные условно 30 миллионов исключительно на производство контекта можно было разделить также на сценарий и продвижение. Это должно быть законодательно урегулировано", – считает режиссер украинского фильма "Домой", который претендует на Оскар.

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О чем фильм "Домой"?

Согласно сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма. Все для того, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего забрать из морга и похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Но дорога домой оказалась нелегкой и полной препятствий.

Фильм "Домой" – полнометражный фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева с крымскими татарами Ахтемом Сеитаблаевым и Ремзи Биляловым в главных ролях.

Смотрите трейлер фильма "Домой":

Добавим, что показ фильма "Домой" продолжается и вы еще можете приобрести на него билеты.