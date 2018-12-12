Украина вернулась в топ-50 стран, которые развивают таланты: интересные детали

Аналитический институт IMD Business School, находящийся в Швейцарии, в пятый раз опубликовал список стран, входящих в мировой рейтинг талантов (World Talent Ranking). Украина заняла престижное место и вошла в топ-50.

Список стран, попавших в рейтинг наиболее подходящих для развития и хранения талантов, швейцарский институт IMD Business School опубликовал на своем сайте.

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В рейтинге за 2018 год Украина заняла 48 место и попала в топ-50. В прошлом году она была на 11 позиций ниже. Благодаря стараниям и прогрессу наша страна покинула список первых пяти негожих стран для развития талантов в Европе. Однако до показателя, который Украина смогла завоевать в 2014 году (33 место) еще надо доработать.

К слову, в исследовании участвовали 63 страны. Первые места в рейтинге досталось Швейцарии, Дании и Норвегии. Благодаря этому рейтингу можно понять, в каких государствах заботятся, развивают и берегут талантливых людей.

Украина в топ-50 стран, которые развивают таланты / Скриншот