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Украинцев эвакуируют из Польши спецпоездами, – Криклий

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По последним данным, из Польши вернулись уже почти 4,5 тысячи украинцев, у которых не было собственного транспорта. Что же будет с теми, кто не успел покинуть соседнее государство, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, в ближайшее время в Польшу отправят спецпоезда "Укрзализныци". Рейсы будут курсировать по сообщению "Перемышль–Киев". В то же время Владислав Криклий отметил, что все украинцы, которые вернутся домой из Польши, пройдут медицинский осмотр.

Читайте детально: Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться из Польши без собственного авто

"Министерство и "Укрзализныця" работают над возвращением граждан. Сейчас планируем в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого будут назначены спецпоезда "Перемышль–Киев". Все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры", – отметил Владислав Криклий.

Больше деталей об эвакуации украинцев министр пообещал предоставить позже.

Из-за пандемии коронавируса Польша отменила железнодорожные рейсы в соседние страны и ввела карантин. Сейчас действуют три пункта пропуска для граждан на авто: Дорогуск–Ягодин, Корчева–Краковец, Гребенное–Рава-Русская. На местах работают консулы, которые помогают украинцам пересечь границу.

По состоянию на 16 марта вернулись 7,2 тысячи человек, которые находились на территории Польши и не имели собственного авто. Кроме этого, представители МИД разместили советы, что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться из соседнего государства, однако не имеют транспорта:

  • Добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме: "Ягодин-авто" (с польской стороны – "Дорохуск"), "Рава-Русская" ("Гребенное"), "Краковец" ("Корчова")
  • Заполнить обращение на сайте консульства или же обратиться к ним в телефонном режиме
  • Ждите дальнейшие инструкции по формированию групп для возвращения в Украину.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Владислав Криклий LifeStyle Новости Польши Путешествия
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