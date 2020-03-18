Украинцев эвакуируют из Польши спецпоездами, – Криклий

По последним данным, из Польши вернулись уже почти 4,5 тысячи украинцев, у которых не было собственного транспорта. Что же будет с теми, кто не успел покинуть соседнее государство, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, в ближайшее время в Польшу отправят спецпоезда "Укрзализныци". Рейсы будут курсировать по сообщению "Перемышль–Киев". В то же время Владислав Криклий отметил, что все украинцы, которые вернутся домой из Польши, пройдут медицинский осмотр.

Читайте детально: Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться из Польши без собственного авто

"Министерство и "Укрзализныця" работают над возвращением граждан. Сейчас планируем в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого будут назначены спецпоезда "Перемышль–Киев". Все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры", – отметил Владислав Криклий.

Больше деталей об эвакуации украинцев министр пообещал предоставить позже.

Из-за пандемии коронавируса Польша отменила железнодорожные рейсы в соседние страны и ввела карантин. Сейчас действуют три пункта пропуска для граждан на авто: Дорогуск–Ягодин, Корчева–Краковец, Гребенное–Рава-Русская. На местах работают консулы, которые помогают украинцам пересечь границу.

По состоянию на 16 марта вернулись 7,2 тысячи человек, которые находились на территории Польши и не имели собственного авто. Кроме этого, представители МИД разместили советы, что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться из соседнего государства, однако не имеют транспорта: