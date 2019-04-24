Украинцев впервые номинировали на Литературную премию ЕС
В 2019 году украинские писатели впервые бороться за Литературную премию ЕС. Получить премию от Украины попытаются Виктория Амелина, Маркиян Камыш и Гаська Шиян.
Номинантов от нашей страны уже одобрил Консорциум Премии в Брюсселе. Сначала должны определить победителей от всех стран-участниц, а лаурета премии объявят 22 мая, пишет Pen Ukraine.
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Викторию Амелину номинировали на Литературную премию за роман "Дом для Дома" ("Видавництво Старого Лева", 2017).
Виктория Амелина "Дом для Дома"
Маркияна Камыша – за повесть "Чормет" (издательство "Нора-Друк", 2017).
Маркиян Камыш "Чормет"
Гаську Шиян – за роман "За спиной" (издательство "Фабула", 2019).
Гаська Шиян "За спиной"
Чтобы принять участие в премии, книга номинированного автора должна выйти не ранее, чем за 18 месяцев до ежегодного награждения. Но поскольку Украина присоединилась к конкурсу впервые, то для нее сделали исключение.
Цель Литературной премии Европейского Союза – поощрять разнообразие европейской литературы, популяризировать творчество молодых писателей европейских стран и способствовать тому, чтобы произведения авторов-победителей переводили на другие европейские языки. Премия финансируется Европейской комиссией.
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