Украинцев впервые номинировали на Литературную премию ЕС

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Украина впервые стала страной-участницей Литературной премии ЕС
Украина впервые стала страной-участницей Литературной премии ЕС / ec.europa.eu

В 2019 году украинские писатели впервые бороться за Литературную премию ЕС. Получить премию от Украины попытаются Виктория Амелина, Маркиян Камыш и Гаська Шиян.

Номинантов от нашей страны уже одобрил Консорциум Премии в Брюсселе. Сначала должны определить победителей от всех стран-участниц, а лаурета премии объявят 22 мая, пишет Pen Ukraine.

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Викторию Амелину номинировали на Литературную премию за роман "Дом для Дома" ("Видавництво Старого Лева", 2017).


Виктория Амелина "Дом для Дома"

Маркияна Камыша – за повесть "Чормет" (издательство "Нора-Друк", 2017).


Маркиян Камыш "Чормет"

Гаську Шиян – за роман "За спиной" (издательство "Фабула", 2019).


Гаська Шиян "За спиной"

Чтобы принять участие в премии, книга номинированного автора должна выйти не ранее, чем за 18 месяцев до ежегодного награждения. Но поскольку Украина присоединилась к конкурсу впервые, то для нее сделали исключение.

Цель Литературной премии Европейского Союза – поощрять разнообразие европейской литературы, популяризировать творчество молодых писателей европейских стран и способствовать тому, чтобы произведения авторов-победителей переводили на другие европейские языки. Премия финансируется Европейской комиссией.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Литература
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