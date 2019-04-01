Украинцы легко раскалываются на лагеря, – Pianoбой прокомментировал ситуацию в государстве

Украинский артист Дмитрий Шуров, который выступает под псевдонимом Pianoбой, обратился к подписчикам своего блога с особыми словами. Шоумен отметил, что общество нельзя перестроить всего за несколько лет, однако это становится возможным, если делается коллективно.

По словам Pianoбой, общество раскалывается на лагеря. Вероятно, это явление артист увидел после первого тура выборов президента Украины. После обнародования первых результатов голосования сеть взорвалась шквалом комментариев, а люди разделились на два лагеря – тех, кто считают результаты справедливыми, и тех, кто не намерен принимать такие данные. Дмитрий Шуров объяснил, почему происходит подобный раскол.

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"Украинцы так легко раскалываются на лагеря, потому что никто не уважает и не слушает мнение другого и начинает сразу насыпать г*вно. Если вам не нравится мысль оппонента – попробуйте с ним говорить, аргументировать. Не ради кого–то или чего–то, а для нас с вами. Общество, построенное на желании взаимодействовать, будет сильнее любых обстоятельствах. Его за несколько лет не построишь, это сложно, но если коллективно работать, то все возможно", – заявил Дмитрий Шуров.

Ранее в эксклюзивном интервью LifeStyle 24 Pianoбой признался, что он является классическим интровертом и скоротечные вещи его не впечатляют. Именно поэтому предвыборная гонка его "не извлекает из своего мира".

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"Я – не человек хайпа. Меня не так просто вытащить из моего мира и заразить какими-то мимолетными вещами. Поэтому спокойно реагирую на предвыборную гонку ... В этом случае у меня, скорее, все наоборот: когда над тобой нависает постоянная тревога, хочется писать и делать музыку, которая объединяет, которая несет радость жизни и любовь. Жить здесь и сейчас, улучшать жизнь свою и окружающих, делать свое дело на пределе возможностей – это мой рецепт принимать то, что ты не в состоянии изменить", – рассказал о своем отношении к политике и скандале с Евровидением Дмитр Шуров.

В то же время перед президентскими выборами Pianoбой опубликовал в своем блоге песню. В ролике артист заявил, что страна ждет честного главу государства, который будет работать на ее благосостояние.

В воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур президентских выборов 2019. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получил более 30% голосов, а Петр Порошенко – более 16%. Уже обработано 86,22% голосов избирателей.