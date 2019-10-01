Украинцы попали в список самых влиятельных людей в сфере моды

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Ася Мхитарян и Дмитрий Евенко
Ася Мхитарян и Дмитрий Евенко / www.gettyimages.com

Украинцы Ася Мхитарян (основательница Asthik Group) и Дмитрий Евенко (основатель IENKI IENKI) третий год подряд попали в список 500 самых влиятельных людей в сфере моды по версии издания The Business of Fashion.

В список, который опубликован на сайте Business of Fashion, вошли представители 70 национальностей. В 2019 году издание пересмотрело и дополнило уже имеющийся BoF 500. Что интересно, в этом году в топ самых влиятельных людей в области моды попала и герцогиня Сассекская Меган Маркл.

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По словам основателя бренда Ienki Ienki Дмитрия Евенко, который гордится своей победой, вести бизнес из Украины – не просто.

Глобальная fashion-экономика не обращает внимание на то из какой ты страны, какой у тебя бэкграунд и возможности. Условия и конкуренция для всех одинаковые. Вести бизнес из Украины, признаюсь, не очень просто, и тем значимее наши успехи на мировой арене, и тем приятнее, что их замечает такой авторитетный ресурс как BoF,
– заявил Евенко.

Ася Мхітарян і Дмитро Євенко
Ася Мхитарян и Дмитрий Евенко / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle Мода LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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