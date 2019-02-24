Украинцы, вы ипанулись: реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019

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Реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019
Реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019 / Iz.ru

Певица Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Это вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Некоторые радуются за певицу, а кто-то критикует ее победу, ведь Maruv неоднократно гастролировала по России и имеет запланированные там концерты.

Несмотря на победу Maruv, из-за возникшего вокруг нее скандала Национальная общественная телерадиокомпания еще окончательно не решила, отправлять ли певицу на Евровидение-2019.

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соцмережі Maruv
Реакция соцсетей на победу Maruv

Почему разгорелся скандал вокруг участия Maruv в Евровидении-2019?Maruv победила в финале национального отбора на Евровидение-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие украинцы высказываются против выступления артистки на конкурсе от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в России аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".

При этом Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне в Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".

 

 

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Теги: LifeStyle Новости Украины MARUV Евровидение 2019 Евровидение Музыка Скандал Украина – Россия
Источник: 24 канал
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