Украинцы, вы ипанулись: реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019
Певица Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Это вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Некоторые радуются за певицу, а кто-то критикует ее победу, ведь Maruv неоднократно гастролировала по России и имеет запланированные там концерты.
Несмотря на победу Maruv, из-за возникшего вокруг нее скандала Национальная общественная телерадиокомпания еще окончательно не решила, отправлять ли певицу на Евровидение-2019.
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Реакция соцсетей на победу Maruv
Почему разгорелся скандал вокруг участия Maruv в Евровидении-2019?Maruv победила в финале национального отбора на Евровидение-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие украинцы высказываются против выступления артистки на конкурсе от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в России аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".
При этом Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне в Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".