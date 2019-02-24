Украинцы, вы ипанулись: реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019

Певица Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Это вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Некоторые радуются за певицу, а кто-то критикует ее победу, ведь Maruv неоднократно гастролировала по России и имеет запланированные там концерты.

Несмотря на победу Maruv, из-за возникшего вокруг нее скандала Национальная общественная телерадиокомпания еще окончательно не решила, отправлять ли певицу на Евровидение-2019.

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#Eurovision Maruv? Серйозно? Українці, ви іпанулись? От тепер я реально переживаю за майбутні вибори ((( — Лана (Світлана) (@lana777009) 24 февраля 2019 г.

Меня бомбило вчера от нацотбора на Евровидение, сегодня меня бомбит от последствий. Оставьте Maruv в покое, она заслуживает этого шанса!

P. S. Притула - мразотный хам, не пускайте его на сцену.

У меня все — Энджи (@FolIia) 24 февраля 2019 г.

Дорогі українці ! наша діаспора українська дуже обурена тим що Maruv отримала право поїхати в Ізраїль на Євробачення.Я хочу сказати - тут зустрінуть їх протести і не дай Боже !Ті хто працює співає в русні нема що тут робити і представляти рідну Україну! Слава Україні — Lviv Israel (@LvivIsrael) 24 февраля 2019 г.

Ватна потаскуха MARUV якщо не відмовиться від своїх концертів в х#йлостані, передасть своє місце FREEDOM JAZZ. Іде 6-й рік війни, а ватні шльондри представляють Україну в Европі. — ШопАгоЛИк (@shopagolikua) 24 февраля 2019 г.

У вас война,смерти и боль?То только у вас.А вот MARUV не видит ничего плохого в гастролях по РФ и всегда готова сплясать для убийц наших детей.Потому,что нужно "объединять страны".Вот такой вот он наш представитель на Евровидении.Вот такой вот наш народ,за нее проголосовавший pic.twitter.com/2x4MqcGznY — Alexey (@AlexeyShipov) 24 февраля 2019 г.

На Евровидение Украину представит певица MARUV - "голубь мира", гастролирующий во время войны в россии. Это позор.Всю эту конкурсную контору разогнать ко всем чертям!Почему так много публичных людей оказались продажными?Выбираем между плохим и очень плохим https://t.co/CW7TzFotAL — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 февраля 2019 г.

Кстати, сегодня узнала, что Украину представляет Maruv

и я очень рада, услышав об этом

Удачи ей — Яочень (@Johny_ohdaddy) 24 февраля 2019 г.



Реакция соцсетей на победу Maruv

Почему разгорелся скандал вокруг участия Maruv в Евровидении-2019?Maruv победила в финале национального отбора на Евровидение-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие украинцы высказываются против выступления артистки на конкурсе от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в России аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".



При этом Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне в Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".