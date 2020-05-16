В Украине массово переносят фестивали и концерты: чего ждать фанатам

Украинская культура страдает от карантина. Колоссальные убытки, безработица и отсутствие каких-либо культурных событий – лето 2020 года обещает быть именно таким. Из-за пандемии коронавируса музыкальные и кинофестивали, а также другие массовые мероприятия объявили о переносе на следующий год.

Подробнее о том, какие фестивали и события перенесли на 2021 год – читайте в материале 24 канала.

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Музыкальные фестивали

Самый масштабный украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend организаторам пришлось перенести на следующий год, ведь в условиях пандемии собирать многотысячную аудиторию, даже на отрытой площадке, опасно.

Организаторы уже объявили новые даты: 6 – 11 июля 2021 года. Приобретенные билеты остаются действительными и на следующий фестиваль, однако их также можно будет и вернуть. Впрочем, организаторы просят аудиторию их поддержать и не сдавать билеты, ведь музыкальное мероприятие понесло большие убытки. По словам основателя Atlas Weekend Дмитрия Сидоренко, примерные цифры утерянных средств – десятки миллионов гривен.

Основатель фестиваля также рассказал, что все предоплаты остались у артистов, были большие расходы именно по рекламе. "Поэтому для нас большое значение имеет поддержка нашей аудитории в плане понимания этой сложной ситуации", – пояснил Дмитрий Сидоренко.

Перенесли на 2021 год и киевский фестиваль UPark. Организаторы уже объявили, что группа My Chemical Romance, которая должна была приехать летом 2020 года, выступит в следующем. Команда фестиваля пообещала сохранить список артистов полностью. Приобретенные билеты также остаются действительными.



Выступление группы My Chemical Romance перенесли на 2021 год / Фото PopBuzz

Ежегодный фестиваль "Файне місто", что в Тернополе, также отменили. Организаторы заявили, что музыкальное мероприятие состоится 29 июля – 1 августа 2021 года.

Zaxidfest, проводимый в конце июня в селе Родатичи Львовской области, пока ждет решения Кабмина. Выдерживает паузу и RespublicaFEST, который проводят в Каменец-Подольском. Однако организаторы подумывают перенести событие в онлайн-формат.

Одесский кинофестиваль

В сети в этом году состоится и Одесский международный кинофестиваль. Кроме того, событие, которое должно было пройти с 10 по 18 июля в Одессе, перенесли на 25 сентября – 3 октября 2020 года. Генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич отметила, что в этом году на участие в фестивале пришло очень много заявок от производителей фильмов.

Также, чтобы добавить онлайн-событию атмосферности, в Одессе проведут традиционный киноперформанс на Потемкинской лестнице.

Для всех владельцев абонементов мы разослали письмо, каким образом они могут их вернуть, потому что и стоимость, и принцип действия абонемента будет немного изменен,

– рассказала Юлия Синькевич.

Она объяснила, что будет и абонемент, и возможность купить билет на отдельный показ, фильмы конкурсных программ. Заметила, что поскольку на фестивале будет действовать зрительское голосование, то фильмы именно конкурсных программ будут ограничены по времени.

"Книжный арсенал"

На следующий год перенесли и одно из главных событий для книгоманов – "Книжный Арсенал". Но команда фестиваля запустила программу поддержки для книгоиздателей, которая называется "литература на экспорт".

Координатор фестиваля Юлия Козловец отметила, что это программа по поддержке книжного экспорта на права украинских авторов за границу. Она верит, что это будет начало плодотворного сотрудничества в будущем.

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В рамках программы для работников этой сферы иностранные специалисты проведут лекции. Также пройдут и воркшопы, онлайн-встречи издателей с литературными агентами. Однако пока неизвестно, когда правительство позволит проводить массовые мероприятия на открытом воздухе и с ограниченным количеством людей.