Украинец покоряет мир, изготавливая эксклюзивные вещи из железок: фантастические фото

328 Читати новину українською
Дмитрий и Александра Брагины
Дмитрий и Александра Брагины / mc.today

В Харькове мужчина из разнообразного железа создает маски, очки и даже пистолеты. Изделия стимпанк-дизайнера Дмитрия Брагина уже покупают в США, Европе, Японии и берут на самый фантастический фестиваль Burning Man в Неваде.

Будущие детали мужчина ищет на барахолках или у знакомых.

Читайте также: Новый взгляд на известные бренды: Burberry анонсировала результат интересного сотрудничества

Обов'язковим елементом робіт є візерунки шестерень з будильника.
Первая работа художника

Обязательным элементом работ являются узоры шестеренок из будильника.

Очень важно, что все это сделано из вещей, которые не нужны людям. Интересно угадывать, из чего изготовлены изделия,
– рассказал мастер.

Дмитрий не скрывает: когда-то работал на рынке, но потом решил изменить жизнь – бросил привычную работу и взялся за творчество. Сейчас о художнике знают даже на других континентах. Маски украинца любят участники американского фестиваля Burning Man, на котором собираются десятки тысяч фанатов фильма "Безумный Макс".

Работы харьковчанина ярко иллюстрируют картины из кино.

маски брагіна
Маска Dmitriy Bragin-Art Creative

Первую свою работу Дмитрий продал за 300 гривен, самую дорогую и пока самую большую – более чем за тысячу долларов. Маска на полтора метра украсила интерьер польского клуба.

Найбільша робота
Самая дорогая маска Dmitriy Bragin-Art Creative

Сюрреалистический хендмейд Дмитрия используют в клипах, мюзиклах и промо для художественных акций. И харьковский мастер мечтает, чтобы его маски стали частью большого фильма.

Маска Брагіна
Маска Dmitriy Bragin-Art Creative

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Мода Новости Харькова
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
165
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
290
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
617
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
119
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
93
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
757
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук