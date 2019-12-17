Украинец Владимир Раков стал финалистом российского шоу: детали

Украинский танцовщик Владимир Раков, который является победителем 6 сезона "Танцуют все", уехал в Россию. Он прошел кастинги на развлекательное шоу и дошел до его финала.

Трансляцию проекта "Танцы" ведет провластный канал ТНТ, который охотно пускает в эфир шутки об украинцах и войне на Донбассе. В августе 2019 года там стартовал новый сезон развлекательного шоу, к которому присоединился Владимир Раков.

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24-летний танцовщик прошел кастинги в Казани. Владимир Раков решил не скрывать, что сам родом из оккупированного города Евпатория, в Крыму. Однако на проекте он представляет Киев, где активно развивался как танцовщик и выступал с OPEN ART STUDIO.

Я не крымский татарин, а украинец. Представляю сегодня город Киев,

– заявил в эфире Владимир Раков.

Кроме этого, танцовщик признался, что до 18 лет не занимался профессионально танцами, однако это дело, которое приносит ему удовольствие. Владимир Раков не обошел вопросов о цели прихода на российский проект. По его словам, он стремится показать свое творчество и победить. Стать победителем шоу страны-агрессора у Владимир есть все шансы, ведь украинец является его фаворитом и дошел до финала.

"Мне было 18 лет, когда я пошел на аналогичный проект "Танцы", только в Украине. Получилось так, что я его выиграл, неожиданно ... На этот проект я пришел, наверное, как и все остальные, за победой. Люди искусства хотят, чтобы их увидели. Они хотят помогать и влиять на судьбы других", – отметил он.

Интересно, что экспертом российского шоу является украинка Татьяна Денисова. Хореограф, которая была неизменным судьей "Танцуют все", переехала в РФ и строит свою карьеру там.

А что касается творчества Владимира Ракова в Украине, то танцовщик появился в нескольких танцевальных видео. Кроме этого, парень сотрудничал с постановщиком Александром Швецом, благодаря которому появился в новом клипе рэпершы Alina Pash.

Смотрите клип к песне Alina Pash с участием танцовщика Владимира Ракова: видео