Украинка фотографирует в невероятных этнообразах: потрясающие фото и видео
Фотограф Светлана Лысцева возрождает образы украинских предков, создавая необычные этнофотосесии. Ее модели – это обычные украинские женщины и их семьи.
Больше о проекте "ETNOфотосесии" в эфире 24 канала в программе "Утреннее шоу на 24" рассказала сама фотограф Светлана Лысцевой.
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Проект зародился еще не начавшись
Создавать этнообразы фотограф начала всего лишь несколько лет назад. Женщина долгое время искала себя в разных жанрах. Пока не наткнулась на фотографии украинских звезд в традиционной одежде.
Тогда Светлана Лысцевой вспомнила свою бабушку, которая всю жизнь вышивала и носила украинскую одежду, даже если она не была такой популярной и модной. Образ бабушки настолько отложился в памяти, она решила его воспроизводить в своих фотографиях.
"Я поняла, что это мое призвание еще до того, как провела первую фотосессию. Мне очень понравились фотографии проектов "Искренние", "Наследие", которые делали для звезд. И мне уже тогда очень захотелось что-то попробовать и начать создавать такие образы для обычных украинских женщин", – рассказала Светлана Лысцевой.
Украинцы в повседневной жизни и на фото Светланы Лысцевой / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva
Смотрите видео: как происходит процесс съемок в стиле этно:
Модели – обычные украинцы
Каждый образ – индивидуальный и не похож на предыдущий. По словам Светланы, главное на фотографиях – передать настоящую естественную красоту украинской женщины.
"Мои модели – обычные женщины, их дети, их мужчины. Ко мне приезжают как отдельно, так и семьями. Ни одной профессиональной модели на моих фото нет", – подчеркнула фотограф.
На фото обычные украинские женщины / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva
Часто на фотосессию приходят с родителями / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva
Или фотографируются с любимыми / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva
Популярны и семейные фото в этнообразах / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva
Все образы – неповторимые и индивидуальные/ Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva
В фотосессиях никогда не участвуют профессиональные модели/ Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva
Смотрите другие фото Светланы Лысцевой / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva
Смотрите видео: фотограф Светлана Лысцевой рассказала о своем проекте