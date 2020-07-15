Фотограф Светлана Лысцева возрождает образы украинских предков, создавая необычные этнофотосесии. Ее модели – это обычные украинские женщины и их семьи.

Больше о проекте "ETNOфотосесии" в эфире 24 канала в программе "Утреннее шоу на 24" рассказала сама фотограф Светлана Лысцевой.

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Проект зародился еще не начавшись

Создавать этнообразы фотограф начала всего лишь несколько лет назад. Женщина долгое время искала себя в разных жанрах. Пока не наткнулась на фотографии украинских звезд в традиционной одежде.

Тогда Светлана Лысцевой вспомнила свою бабушку, которая всю жизнь вышивала и носила украинскую одежду, даже если она не была такой популярной и модной. Образ бабушки настолько отложился в памяти, она решила его воспроизводить в своих фотографиях.

"Я поняла, что это мое призвание еще до того, как провела первую фотосессию. Мне очень понравились фотографии проектов "Искренние", "Наследие", которые делали для звезд. И мне уже тогда очень захотелось что-то попробовать и начать создавать такие образы для обычных украинских женщин", – рассказала Светлана Лысцевой.

Украинцы в повседневной жизни и на фото Светланы Лысцевой / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva

Смотрите видео: как происходит процесс съемок в стиле ​этно:

Модели – обычные украинцы

Каждый образ – индивидуальный и не похож на предыдущий. По словам Светланы, главное на фотографиях – передать настоящую естественную красоту украинской женщины.

"Мои модели – обычные женщины, их дети, их мужчины. Ко мне приезжают как отдельно, так и семьями. Ни одной профессиональной модели на моих фото нет", – подчеркнула фотограф.



На фото обычные украинские женщины / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva



Часто на фотосессию приходят с родителями / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva



Или фотографируются с любимыми / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva



Популярны и семейные фото в этнообразах / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva



Все образы – неповторимые и индивидуальные/ Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva



В фотосессиях никогда не участвуют профессиональные модели/ Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva

Смотрите другие фото Светланы Лысцевой / Фото с фейсбук-страницы ETNOфотосесии by Svitlana Lysceva

Смотрите видео: фотограф Светлана Лысцевой рассказала о своем проекте