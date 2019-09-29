Украинка Катя Сильченко вышла на подиум с голливудскими звездами: пикантные фото

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Катя Сильченко на Неделе моды в Париже
Катя Сильченко на Неделе моды в Париже / Instagram / @kate.silchenko

В Париже отгремело одно из самых эффектных фэшн-шоу L'Oreal. По традиции, представители косметического бренда пригласили на подиум не только профессиональных моделей, но и знаменитостей, среди которых – украинский дизайнер Катя Сильченко.

В столице Франции проходит Неделя моды, которая приковала внимание всех мировых СМИ. В центре событий – феерическое шоу L'Oreal, которое прошло 28 сентября. Мероприятие стало одним из самых обсуждаемых, ведь на подиум вышли голливудские знаменитости, некоторые из которых примерили достаточно откровенные наряды без нижнего белья.

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Так, украинский дизайнер Катя Сильченко вышла к зрителям в стильном костюме, который едва прикрывал ее грудь. В сети модельер поделилась впечатлениями от шоу, ведь она стала единственной украинкой, которая появилась на подиуме L'Oreal.

Это был не показ, а настоящий гимн женщинам! Сильным, достойным, уверенным, веселым, благородным! Была такая концентрация невероятной энергии (ощущение, что ты в потоке): мы и смеялись, и плакали от счастья, музыка завораживала... Настолько сильно пробрало меня и каждого зрителя в зале!
– поделилась эмоциями Катя Сильченко.

Кроме украинки, на подиуме можно было увидеть Еву Лонгорию, Хелен Миррен, Светлану Ходченкову, Эмбер Херд, Камиллу Кабелло, Даутцен Крус и других. Знаменитости примерили наряды из осенне-зимних коллекций знаменитых брендов Elie Saab, Balmain, Giambattista Valli, Karl Lagerfeld. Несколько образов отличились пикантностью.

А вот актриса Ева Лонгория сумела растрогать всех участников фэшн-события. Во время шоу она подошла к своему маленькому сыну Сантьяго и получила от него нежный поцелуй. Однако показ настолько утомил мальчика, что как только звездная мама взяла его на руки, он заснул. Не помешали Сантьяго ни фейерверки, ни громкие аплодисменты.

 

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Теги: Новости Украины Новости Франции LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Эмбер Херд Ева Лонгория Мода Неделя моды
Источник: LifeStyle 24
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