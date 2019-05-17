Украинка Ксения Симонова покорила зрителей Евровидения-2019 эффектным номером: видео

Хотя Украина в 2019 году не принимает участия в вокальном конкурсе Евровидение, наши талантливые артисты все же вышли на сцену в Тель-Авиве. Да, победительница шоу "Україна має талант" Ксения Симонова сумела покорить зрителей невероятной постановкой.

В четверг, 16 мая, в Тель-Авиве отгремел второй полуфинал Евровидения-2019. Талантливые вокалисты поборолись за возможность представлять свою страну на шоу. Среди них была и представительница Молдовы Анна Одобеску.

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К своему выступлению артистка готовилась очень упорно. Певица написала эффектную песню "Stay", которую дополнила не менее увлекательной постановкой с украинской художницей Ксенией Симоновой. Пока артистка исполняла песню, позади нее создавалась сказочная история из песка. Зрители были в восторге от увиденного шоу, засыпав красавиц овациями. И хотя Анна Одобеску не завоевала себе место в финале, ее выступление непременно запомнится поклонникам Евровидения.

Евровидение-2019: второй полуфинал смотреть онлайн – выступление представительницы Молдовы

Ксения Симонова не первый раз участвует в Евровидении. В 2011 году украинская художница дополнила выступление певицы Мики Ньютон. Тогда Украина заняла 4 место.

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