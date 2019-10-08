Украинка Ксения Симонова завоевала призовое место в Britain's Got Talent: видео выступления

Популярная художница Ксения Симонова в очередной раз покорила международное шоу. Украинка завоевала третье место в популярном шоу Britain's Got Talent.

О немалом достижении Ксения Симонова рассказала на официальной странице в фейсбук. Художница показала свои рисунки на песке и призналась, что ее работа покорила звездных судей британского талант-шоу. Эксперты нажал на "Золотую кнопку", поэтому Ксения Симонова автоматически попала в финал Вritain's Got Talent, который состоялся 5 октября в Лондоне. По результатам шоу, украинке отдали бронзу.

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Кроме этого, Ксения Симонова вошла в историю мирового проекта, ведь она единственная, кого дважды судьи отправляли в финал без прохождения всех этапов шоу. В январе 2019 года такое же решение принимали представители Аmerica's Got Talent, в котором украинка также завоевала третье призовое место.

В финале британского проекта Ксения Симонова показала чувственную историю с названием "Всегда в наших сердцах". Художница использовала песок и искусственный снег для создания картин, что поразило всех зрителей. Выступление она посвятила покойной принцессе Диане, поэтому многие судьи не сдерживали слез от ее работы.

Я заняла третье место на Britains Got Talent: the Champions! Мое выступление было посвящено принцессе Диане. Для меня она идеальная леди и символ доброты и сострадания... Я довольна шоу. Довольна результатом. Спасибо, Британия,

– написала Ксения Симонова.

Смотрите видео выступления Ксении Симоновой в финале Вritain's Got Talent:

Кто такая Ксения Симонова?

Это украинская художница и мастер песочной мультипликации. Впервые о ее творчестве узнали в 2009 году, когда Ксения Симонова выступила на шоу "Україна має талант". Тогда художница победила и получила не только славу, но и главный приз в размере миллиона гривен.



После такого успеха Ксению Симонову пригласили к сотрудничеству знаменитые артисты. Так, художница выступила на Евровидении-2011 с украинской певицей Микой Ньютон, а в 2019 году во второй раз вышла на сцену песенного конкурса с представительницей Молдовы Анной Одобеску.



Немалый успех Ксения Симонова получила и на талант-шоу. В 2019 году украинка приняла приглашение от американского проекта и выступила со своей работой на кастингах. Художница с легкостью завоевала благосклонность судей и сразу же попала в финал, обойдя 50 участников из разных стран мира.