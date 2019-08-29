Украинка создала эффектный клип для Кэти Перри: видео

Впервые украинская клипмейкерша Таня Муиньо начала сотрудничество с певицей Кэти Перри. Согласно контракту, режиссер сняла для американской поп-дивы клип на песню Small Talk.

Презентация эффектного ролика состоялась 30 августа 2019 года. За несколько часов до премьеры Кэти Перри подогрела интерес поклонников к ролику, опубликовав несколько кадров из клипа и время публикации. Первыми увидеть видео от Тани Муиньо стремились более 3 тысяч человек, которые в течение часа наблюдали за YouTube-каналом артистки.

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Известно, что в песне говорится о переживаниях девушки после разрыва и ее воспоминаниях. Однако Кэти Перри решила не показывать банальную историю любви, попросив Таню Муиньо создать яркое видео с собаками голливудских актеров. И это популярной клипмейкерше успешно удалось.

Смотрите клип Кэти Перри Small Talk: видео

О сотрудничестве с Таней Муиньо объявила сама Кэти Перри. За несколько дней до премьеры в Instagram и YouTube она опубликовала тизеры к ролику, анонсировав создание эффектного видео к песне Small Talk.

На кадрах было видно, как Таня Муиньо и Кэти Перри обсуждают детали съемок. В частности, артистка призналась, что хочет, чтобы в ролике были собаки ее звездных друзей – Дженнифер Лопес, Брэда Питта и других голливудских знаменитостей.

Смотрите тизер клипа Кэти Перри, который создаст Таня Муиньо: видео

Это впервые Таня Муиньо будет сотрудничать с американскими знаменитостями. До сих пор режиссер создавала эффектные ролики для Монатика, группы "Время и Стекло", Насти Каменских, Мишель Андраде и других. За время карьеры режиссер получила множество премий и наград, в частности, Таня Муиньо рекордсмен по количеству наград YUNA. Кроме этого, в 2018-м она стала "клипмейкер года" по версии M1 Music Awards.