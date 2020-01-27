24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинка Надежда Шпаченко получила Грэмми

63 Читати новину українською
Надежда Шпаченко получила Грэмми / Getty Imagies

В воскресенье, 26 января, в Лос-Анджелесе прогремела 62-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми. Среди талантливых номинантов оказалась украинка Надежда Шпаченко. Пианистка завоевала премию Грэмми в номинации "Лучший классический сборник".

Украинка попала сразу в две номинации Грэмми: "Лучший классический сборник" и "Продюсер года в классической музыке" в категории "Классическая музыка на Грэмми-2020".

Читайте также: Грэмми-2020: объявлены все победители престижной премии

В пластинку "Лучший классическая сборник" (The Poetry of Places) вошли новые сольные произведения, исполненные вместе с пианистом филармонии Лос-Анджелеса Джоэнном Пирсом Мартином и перкуссионистом коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.

Известно, что пианистка получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии. Среди ее педагогов – Джон Перри, Виктор Розенбаум, Виктор Деревянко и Серафима Шварц.

греммі
Надежда Шпаченко на красной дорожке Грэмми

Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В Америке она известна активным исполнением современной музыки.

На счету Надежды Шпаченко довольно много премьерных исполнений произведений первых композиторов мира: Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

The Poetry Of Places Надежды Шпаченко:

 

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
22173
Автор: Юлия Турелык
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Грэмми Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 1975
сегодня 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 178
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 30272
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 2301
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 2615
Новости
Больше новостей
Залиште відгук