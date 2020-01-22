Украинка Оксана Караванская покажет новую коллекцию в Давосе

Украинский дизайнер Оксана Караванская готовится к особому показу. Ее новую коллекцию одежды покажут 23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам представителей дизайнера, линейка вышитой одежды получила название Ukrainian Haute Couture. Модное шоу состоится в Украинском Доме в Давосе. Место и время проведения показа не случайны. В дни знаменитого форума украинцы хотят продемонстрировать достижения государства, поэтому и выбрали локацию, где часто проводятся дискуссии о глобальных вызовах, которые формируют будущее, и возможности, которые предлагает Украина, демонстрируется разнообразие нации с тысячелетней историей.

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Не менее особой станет и коллекция одежды Оксаны Караванской. Дизайнер создала одежду с воодушевлением от силы и мистики украинских гор. Поэтому коллекция, как уверяют представители модельера, совмещает в себе древнюю гуцульскую музыку и современную графику, новейшие технологии с авторскими орнаментами, миксует глубокие исторические и культурные смыслы.



Наряд от Оксаны Караванской / Пресс-служба

Как известно, Оксана Караванская – одна из популярных дизайнеров Украины. В своих изделиях она мастерски показывает стиль, совмещенный с традициями и современным дизайном. Оксана Караванская создает уникальные наряды с оригинальным кроем и использует старинные орнаменты вышивки.

В 2015 году дизайнер создала бренд Vyshyvanka Couture, чтобы вернуть моду на украинское. Впоследствии эта линия переросла в украинский Haute Couture, что имеет целью продвижение имиджа государства в мире. Презентации одежды Оксаны Караванской состоялись в Нью-Йорке и Париже. Поэтому показ новой линии одежды в Давосе станет прекрасным продолжением дела модельера.



Дизайнерские вещи от Оксаны Караванской / Пресс-служба



Оксана Караванская создает наряды с этномотивами / Пресс-служба