24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинка Оксана Караванская покажет новую коллекцию в Давосе

8 Читати новину українською
Оксана Караванская / Пресс-служба

Украинский дизайнер Оксана Караванская готовится к особому показу. Ее новую коллекцию одежды покажут 23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам представителей дизайнера, линейка вышитой одежды получила название Ukrainian Haute Couture. Модное шоу состоится в Украинском Доме в Давосе. Место и время проведения показа не случайны. В дни знаменитого форума украинцы хотят продемонстрировать достижения государства, поэтому и выбрали локацию, где часто проводятся дискуссии о глобальных вызовах, которые формируют будущее, и возможности, которые предлагает Украина, демонстрируется разнообразие нации с тысячелетней историей.

Важно: Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде

Не менее особой станет и коллекция одежды Оксаны Караванской. Дизайнер создала одежду с воодушевлением от силы и мистики украинских гор. Поэтому коллекция, как уверяют представители модельера, совмещает в себе древнюю гуцульскую музыку и современную графику, новейшие технологии с авторскими орнаментами, миксует глубокие исторические и культурные смыслы.

Вбрання від Оксани Караванської
Наряд от Оксаны Караванской / Пресс-служба

Как известно, Оксана Караванская – одна из популярных дизайнеров Украины. В своих изделиях она мастерски показывает стиль, совмещенный с традициями и современным дизайном. Оксана Караванская создает уникальные наряды с оригинальным кроем и использует старинные орнаменты вышивки.

В 2015 году дизайнер создала бренд Vyshyvanka Couture, чтобы вернуть моду на украинское. Впоследствии эта линия переросла в украинский Haute Couture, что имеет целью продвижение имиджа государства в мире. Презентации одежды Оксаны Караванской состоялись в Нью-Йорке и Париже. Поэтому показ новой линии одежды в Давосе станет прекрасным продолжением дела модельера.

Дизайнерські речі від Оксани Караванської
Дизайнерские вещи от Оксаны Караванской / Пресс-служба

Оксана Караванська
Оксана Караванская создает наряды с этномотивами / Пресс-служба

Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
сегодня
23449
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Давос 2020 LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:18 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 28546
сегодня 11:22 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 872
сегодня 10:18 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 23587
21 января 12:15 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 69980
20 января 17:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 5414
Новости
Больше новостей
Залиште відгук