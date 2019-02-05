Украинка победила на телешоу "В Америке есть таланты": видео

Художница из Крыма Ксения Симонова победила на телешоу “В Америке есть таланты. Чемпионы” за свой уникальный талант – рисовать на песке.

Об этом говорится на официальной странице шоу в Facebook.

Читайте также: Дружеские отношения: Хайден Панеттьери рассказала, как общается с Владимиром Кличко после разрыва

Жюри американского конкурса талантов отметили авторскую песочную анимацию Ксении. В промо-ролике перед выступлением Симонова рассказала, что это ее первый раз в Америке и она гордится тем, что имеет возможность представлять Украину.

"Я не люблю конкурсы и считаю, что талант нельзя измерить никаким способом. Но это шоу победителей. Я должна была защитить свой титул победительницы, поэтому приняла приглашение. Хотя мне не слишком важен результат. Я хочу получать удовольствие от того, что делаю, и делиться своим миром с другими людьми", – подчеркнула украинка на своей странице в Facebook.

В одном из эфиров, который прошел 4 февраля, Ксения Симонова показала анимацию о ребенке, который вырос и стал художником, однако забыл о своих родителях. Девушка из Крыма получила главную награду конкурса – “Золотой зуммер”, которую ей вручил американский актер и футболист Терри Крюс.

Ксения Симонова на телешоу "В Америке есть таланты": смотрите выступление украинки