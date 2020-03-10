Украинка получила награду на кинофестивале в Британии: подробности

24-летняя Соломия Джуровская одержала победу сразу в двух категориях церемонии RTS East. Девушка выступила режиссером ленты "Третичный звук" (Tertiary Sound), над которым работала совместно с коллегами-студентами Кембриджской школы искусств.

В начале марта в Лондоне состоялась церемония награждения лауреатов кинопремии RTS East. Картина украинуи Соломии Джуровской "Третичный звук" одержала победу в двух номинациях – "Лучший звук" и "Лучшее документальное кино".

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Как сообщает "Освитория", над лентой работали еще две украинки Елизавета Тимошенко, которая специализируется на эффектах АСМР, и аниматор – Елена Калинина. Остальные участники команды из Нидерландов, Румынии и Великобритании, они вместе учатся в Кембриджской школе искусств.

Фильм "Третичный звук" – своеобразный эксперимент, который рассказывает о детализации звуков и явлении АСМР, которое стало популярным на Ютубе. Соломия отметила, что они решили исследовать это потому, что множество пользователей уверяют, что от этих звуков они чувствуют мурашки внизу позвоночника и на коже головы. В итоге художники подтвердили, что АСМР все же влияет на людей.

Первое образование Соломия Джуровская получила во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. После окончания факультета журналистики она в течение трех лет училась в лондонском колледже, а сейчас является студенткой престижной Кембриджской школы искусств: "Я собрала материалы для портфолио и сняла вступительный фильм. Тогда наконец меня приняли. Я немного случайно попала на курс про фильмы. Хотела изучать журналистику, но прошла в колледже на медиа и фильмовый курс. Мне он значительно больше и нравился, и давался".