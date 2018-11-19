Украинка попала в список самых влиятельных женщин мира, которые вдохновляют: фото и видео

Украинка Лариса Михальцова из Николаевщины вошла в сотню самых влиятельных женщин мира, которые вдохновляют, по версии BBC.

Об этом сообщает BBC News.

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BBC 100 Women ежегодно определяют 100 самых влиятельных женщин мира. Среди них – лидеры государств, новаторы и изобретательницы, а также обычные работницы, которые ежедневно вдохновляют своим примером.

66-летняя модель Лариса Михальцова из Николаева стала единственной украинкой, которая попала в список.



Лариса Михальцова 59-я в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC

Женщина живет в небольшом украинском селе Калиновка Николаевской области. Уже более 40 лет она играет на баяне и учит этому детей в музыкальной школе. В 63 года у Ларисы появилось новое хобби – модельный бизнес.

66-летняя модель Лариса Михальцова



Лариса Михальцова



Лариса Михальцова

Впервые Ларису заметили, когда она выступала в ресторане. Ее увидели представители местного глянцевого журнала и предложили принять участие в фотосессии. С тех пор Лариса успела появиться на обложке журнала для профессиональных парикмахеров "Долорес" и пройтись по подиуму во Франкфурте.

Лариса – учительница музыки, преподает игру на баяне

Главное препятствие для ее карьеры – жизнь в деревне. Оставлять родную Калиновку женщина не хочет, и с нетерпением ждет новых предложений.

Видео: история Ларисы Михальцовой от BBC Украина