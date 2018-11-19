Украинка попала в список самых влиятельных женщин мира, которые вдохновляют: фото и видео
Украинка Лариса Михальцова из Николаевщины вошла в сотню самых влиятельных женщин мира, которые вдохновляют, по версии BBC.
Об этом сообщает BBC News.
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BBC 100 Women ежегодно определяют 100 самых влиятельных женщин мира. Среди них – лидеры государств, новаторы и изобретательницы, а также обычные работницы, которые ежедневно вдохновляют своим примером.
66-летняя модель Лариса Михальцова из Николаева стала единственной украинкой, которая попала в список.
Лариса Михальцова 59-я в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC
Женщина живет в небольшом украинском селе Калиновка Николаевской области. Уже более 40 лет она играет на баяне и учит этому детей в музыкальной школе. В 63 года у Ларисы появилось новое хобби – модельный бизнес.
66-летняя модель Лариса Михальцова
Лариса Михальцова
Лариса Михальцова
Впервые Ларису заметили, когда она выступала в ресторане. Ее увидели представители местного глянцевого журнала и предложили принять участие в фотосессии. С тех пор Лариса успела появиться на обложке журнала для профессиональных парикмахеров "Долорес" и пройтись по подиуму во Франкфурте.
Лариса – учительница музыки, преподает игру на баяне
Главное препятствие для ее карьеры – жизнь в деревне. Оставлять родную Калиновку женщина не хочет, и с нетерпением ждет новых предложений.
Видео: история Ларисы Михальцовой от BBC Украина