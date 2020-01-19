24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро: на что девушка потратит деньги

127 Читати новину українською
19-летняя украинка из Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро / www.dailymail.co.uk

Как стать миллионершей за один день – пожалуй, не один бизнесмен открыл свой секрет успеха. А вот 19-летняя Екатерина из Харькова разбогатела на кругленькую сумму, продав на аукционе свою девственность.

Как сообщает The Daily Mail, о начале аукциона объявили в декабре 2019 года. Тогда на сайте агентства эскорта появилась информация, что 19-летняя девушка хочет продать свою девственность на аукционе. Для этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что родом из Украины, но сейчас проживает в США. Екатерина решила не скрывать и причину такого решения.

Читайте также: Основательница секс-отеля: Секс – важная часть жизни, но у нас ее обходят стороной 18+

"Я несколько раз задумывалась над тем, чтобы не продавать свою девственность. Это, безусловно, тяжелое решение из-за невозможности вернуть все назад. Выбор между потерей девственности с тем, кого я люблю, и возможностью выиграть миллион. Однако я думаю, что большая вероятность, что я пожалею, если не приму эти деньги. Ведь будущий парень может бросить меня в любую минуту", – пояснила она.

Смотрите видеообращение украинки для аукциона:

Цена на аукционе стартовала со 100 тысяч евро. Для участия в торгах могли участвовать мужчины, имеющие на счету не менее 10 миллионов евро. Девственность украинки купил 58-летний бизнесмен из Мюнхена, который даже готов жениться на 19-летней Екатерине и выплачивать ей ежемесячно по 10 тысяч евро. Имени его представители аукциона не разглашают, однако добавляют, что миллионер уже внес депозит в размере 10% от общей суммы.

Кроме этого, девственность украинки хотели купить юрист из Нью-Йорка, предлагая миллион евро, и певец из Токио – за 900 тысяч евро. Екатерина призналась, что потратит деньги на путешествия и роскошную жизнь.

МакГрегор – Серроне: онлайн-трансляция боя UFC
сегодня
34518
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Аукцион Новости Харькова Секс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
18 января 13:21 Жан-Поль Готье покидает фэшн-индустрию: какие звезды блистали в его нарядах
Юлія Михайлова 117
18 января 13:02 Какие актрисы получили Оскар за последние 10 лет: список лауреаток
Марта Вересюк 141
17 января 19:04 Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд
Олена Булан 9012
17 января 18:30 Актеры, получившие Оскар за последние 10 лет: список
Марта Вересюк 292
17 января 16:06 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 100623
Новости
Больше новостей
Залиште відгук