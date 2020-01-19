Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро: на что девушка потратит деньги

Как стать миллионершей за один день – пожалуй, не один бизнесмен открыл свой секрет успеха. А вот 19-летняя Екатерина из Харькова разбогатела на кругленькую сумму, продав на аукционе свою девственность.

Как сообщает The Daily Mail, о начале аукциона объявили в декабре 2019 года. Тогда на сайте агентства эскорта появилась информация, что 19-летняя девушка хочет продать свою девственность на аукционе. Для этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что родом из Украины, но сейчас проживает в США. Екатерина решила не скрывать и причину такого решения.

Читайте также: Основательница секс-отеля: Секс – важная часть жизни, но у нас ее обходят стороной 18+

"Я несколько раз задумывалась над тем, чтобы не продавать свою девственность. Это, безусловно, тяжелое решение из-за невозможности вернуть все назад. Выбор между потерей девственности с тем, кого я люблю, и возможностью выиграть миллион. Однако я думаю, что большая вероятность, что я пожалею, если не приму эти деньги. Ведь будущий парень может бросить меня в любую минуту", – пояснила она.

Смотрите видеообращение украинки для аукциона:

Цена на аукционе стартовала со 100 тысяч евро. Для участия в торгах могли участвовать мужчины, имеющие на счету не менее 10 миллионов евро. Девственность украинки купил 58-летний бизнесмен из Мюнхена, который даже готов жениться на 19-летней Екатерине и выплачивать ей ежемесячно по 10 тысяч евро. Имени его представители аукциона не разглашают, однако добавляют, что миллионер уже внес депозит в размере 10% от общей суммы.

Кроме этого, девственность украинки хотели купить юрист из Нью-Йорка, предлагая миллион евро, и певец из Токио – за 900 тысяч евро. Екатерина призналась, что потратит деньги на путешествия и роскошную жизнь.