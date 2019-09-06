Украинка сфотографировала Кендалл Дженнер с обнаженным торсом для рекламы бренда: фото

Американская модель Кендалл Дженнер, которая стала самой высокооплачиваемой моделью 2017 года, всегда обращается за фотоуслугами к украинке Саше Самсоновой. В этот раз она позировала перед ней для нового кампейна бренда Kendall + Kylie.

Родные сестры – Кайли и Кендалл Дженнер – уже давно продвигают совместную марку одежды под одноименной маркировкой. В этот раз для новой рекламной фотосессии девушки решили оголиться и продемонстрировать новые белые джинсы.

Читайте также: Кендалл Дженнер сексуально прорекламировала обувь: фото и видео

23-летняя Кайли прикрыла руками свою обнаженную грудь, как это часто делают модели на фотосъемках, в то время как 22-летняя Кайли прикрыла весь торс большой соломенной шляпой, которая стала трендом прошлого летнего сезона. Снимки получились очень горячими, что подтвердили в комментариях ярые сторонники миллионерш.