Украинка сфотографировала Кендалл Дженнер с обнаженным торсом для рекламы бренда: фото

100 Читати новину українською
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendallandkylie

Американская модель Кендалл Дженнер, которая стала самой высокооплачиваемой моделью 2017 года, всегда обращается за фотоуслугами к украинке Саше Самсоновой. В этот раз она позировала перед ней для нового кампейна бренда Kendall + Kylie.

Родные сестры – Кайли и Кендалл Дженнер – уже давно продвигают совместную марку одежды под одноименной маркировкой. В этот раз для новой рекламной фотосессии девушки решили оголиться и продемонстрировать новые белые джинсы.

Читайте также: Кендалл Дженнер сексуально прорекламировала обувь: фото и видео

23-летняя Кайли прикрыла руками свою обнаженную грудь, как это часто делают модели на фотосъемках, в то время как 22-летняя Кайли прикрыла весь торс большой соломенной шляпой, которая стала трендом прошлого летнего сезона. Снимки получились очень горячими, что подтвердили в комментариях ярые сторонники миллионерш.

 

 

 

blog_ava
Германия – Нидерланды: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020
6 сентября
1294
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мода Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
6 сентября 11:59 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 180989
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
6 сентября 11:31 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
129
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
6 сентября 10:14 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
867
Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
6 сентября 09:28 Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
Юлія Девда 1404
Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
5 сентября 18:38 Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
153
Новости
Больше новостей
Залиште відгук