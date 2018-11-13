Украиноязычная песня покорила российский хит-парад

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Трек "Плакала" от KAZKA возглавил хит-парад российского телеканала "МУЗ ТВ"
Трек "Плакала" от KAZKA возглавил хит-парад российского телеканала "МУЗ ТВ" / Соцсети

Украинская группа KAZKA начала покорять и российских слушателей. В частности, ее песня под названием "Плакала" заняла первое место от одного из самых популярных музыкальных телеканалов в России – "Муз ТВ".

Соответствующий пост появился на официальном Instagram-аккаунте вещателя.

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KAZKA, Плакала, Россия, хит-парад, Музыка, шоу-биз
KAZKA – "Плакала" занял первое место в хит-параде российского "Муз ТВ"

Так, трек от KAZKA обогнал творения таких мастодонтов российской эстрады, как Сергей Лазарев (2 ступень), Елена Темникова (5), Егор Крид и Филипп Киркоров (6), Ирина Дубцова (7).

К слову, в десятку попала также песня еще одного уроженца Украины Джигана под названием "На восьмом этаже" (9). Правда, певец хоть и родился в Одессе, но сейчас он себя больше ассоциирует с российской сценой.

Заметим, что некоторые россияне возмутились присутствием украиноязычной песни в российском чарте.

KAZKA, Плакала, Россия, хит-парад, Музыка, шоу-биз
Комментарии россиян касаемо столь высокого места KAZKA в российском хит-параде

KAZKA – "Плакала": смотрите официальное музыкальное видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вот и итоги «Русского Чарта» прошедшей недели А какой трек из этой десятки твой самый любимый 1. KAZKA - Плакала 2. Сергей Лазарев - Шёпотом 3. Артур Пирожков - Запутался я 4. Леша Свик - Малиновый Свет 5. Елена Темникова - Не модные 6. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный 7. Ирина Дубцова - Факт 8. HammAli & Navai - Пустите меня на танцпол 9. Джиган - На восьмом этаже 10. Градусы - Она

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К слову, в начале июля KAZKA со своей песней "Плакала" стали первыми в украинском чарте клипов в Youtube – это было впервые в истории, когда так высоко поднялась именно украиноязычная композиция

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Новости культуры Украина – Россия Новости России рейтинги
Источник: 24 канал
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