Украиноязычная песня покорила российский хит-парад

Украинская группа KAZKA начала покорять и российских слушателей. В частности, ее песня под названием "Плакала" заняла первое место от одного из самых популярных музыкальных телеканалов в России – "Муз ТВ".

Соответствующий пост появился на официальном Instagram-аккаунте вещателя.

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KAZKA – "Плакала" занял первое место в хит-параде российского "Муз ТВ"

Так, трек от KAZKA обогнал творения таких мастодонтов российской эстрады, как Сергей Лазарев (2 ступень), Елена Темникова (5), Егор Крид и Филипп Киркоров (6), Ирина Дубцова (7).

К слову, в десятку попала также песня еще одного уроженца Украины Джигана под названием "На восьмом этаже" (9). Правда, певец хоть и родился в Одессе, но сейчас он себя больше ассоциирует с российской сценой.

Заметим, что некоторые россияне возмутились присутствием украиноязычной песни в российском чарте.



Комментарии россиян касаемо столь высокого места KAZKA в российском хит-параде

KAZKA – "Плакала": смотрите официальное музыкальное видео

К слову, в начале июля KAZKA со своей песней "Плакала" стали первыми в украинском чарте клипов в Youtube – это было впервые в истории, когда так высоко поднялась именно украиноязычная композиция