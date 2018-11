Украиноязычная песня покорила российский хит-парад

А вот и итоги «Русского Чарта» прошедшей недели А какой трек из этой десятки твой самый любимый 1. KAZKA - Плакала 2. Сергей Лазарев - Шёпотом 3. Артур Пирожков - Запутался я 4. Леша Свик - Малиновый Свет 5. Елена Темникова - Не модные 6. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный 7. Ирина Дубцова - Факт 8. HammAli & Navai - Пустите меня на танцпол 9. Джиган - На восьмом этаже 10. Градусы - Она

