Украиноязычный рэп-альбом возглавил чарты iTunes и Google Play в Украине

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Украинский рэпер Freel
Украинский рэпер Freel / Фото из открытых источников

На этой неделе украинский рэпер Freel выпустил свой дебютный сольный альбом "Спалах". Пластинка сразу же заняла 1 место в чартах iTunes и Google Play в Украине.

Это нетипичное явление для украинской музыки, поскольку украиноязычный рэп не слишком популярен в нашей стране.

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Альбом "Спалах" занял 1 место в чартах Google Play в Украине


​Альбом "Спалах" занял 1 место в чартах Google Play в Украине

В альбоме "Вспышка" 14 треков, два из них — это традиционные для хип-хопа скиты (вставки между песнями, которые подводят к трекам). Один из этих скитов специально для "Спалах" записал Сергей Жадан. Единственный совместный трек на альбоме записан с Дилей (Воскресенье, ТНМК).

У каждого в жизни бывают такие моменты, когда твой мир рушится. В 2014-м это произошло со мной. Моя группа, дело всей жизни, распалась. Толстый конверт, где лежали деньги, заработанные написанием песен для "звезд" эстрады, опустел. Я переживал болезненный разрыв с девушкой, с которой у меня были длительные отношения. В стране начиналась война. И тогда я задумал написать "Спалах". Сегодня, после долгого и упорного труда, я готов представить вам свой Спалах, мой Большой взрыв, мое все из ничего",
— рассказывает Freel историю альбома.

Ранее Freel был участником популярной группы "На Відміну Від".


Украинский репер Freel

"Спалах" доступен для прослушивания на цифровых платформах Apple Music/iTunesGoogle PlaySoundсloud.

Ранее 24 канал в начале ноября украинский рэпер Freel выпустил заглавный трек со своего нового одноименного альбома "Спалах". Эту песню рэпер написал во время последних боев за Донецкий аэропорт, однако свет она увидела только сейчас.

Видео: Freel – Спалах

 

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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