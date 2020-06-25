Украинская певица NAVKA стала жертвой разбойного нападения по дороге на съемки

Известная украинская певица NAVKA (настоящее имя – Марина Тимофийчук) по дороге на съемки нового клипа попала в разбойное нападение. Инцидент произошел в Николаевской области. Звезда заявила, что чувствовала угрозу жизни.

Исполнительница вместе с командой отправлялась на съемки клипа, которые должны были происходить на Херсонщине. Однако по дороге на локацию на автомобиль артистки напали. Об этом она сообщила на личной странице в фейсбуке.

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Нападение произошло около двух часов ночи в Николаевской области Новоодесского района на автодороге Николаев-Благовещенское. Марина рассказала, что разбойники подбросили неизвестный железный предмет под шины автомобиля. Пришлось совершить вынужденную остановку, после чего на съемочную команду пытались напасть.

Я реально чувствовала угрозу жизни. Во-первых, железный предмет подбросили намеренно, а во-вторых, нас окружила группа незнакомых людей, которые разместились с обеих сторон нашего автомобиля. Нам повезло, потому что был актер, который владеет кикбоксингом, а также наш партнер видео-продакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших. После этого я вызвала полицию,

– рассказала NAVKA.

Знаменитость призвала девушек никогда не ездить ночью самим. Она отметила, что такая ситуация может произойти с кем угодно.

Если бы не моя команда и мужчины в машине, не знаю, что бы было. Я начала прятать кошелек, документы и все важные вещи. Наша машина была полностью наполнена дорогой съемочной техникой. Хочу, чтобы эта ситуация получила огласку! Я никому не могу пожелать ощутить это на себе и не хочу, чтобы это случилось с кем-то еще,

– написала исполнительница.

Певица и ее команда написали заявление в полицию и сейчас ждут решения ситуации. Съемки клипа перенесли. Работники АЗС, которая расположена вблизи места инцидента, отмечают, что это пятый случай нападения за день.

Что известно о певице NAVKA?

NAVKA (настоящее имя – Марина Тимофийчук) – украинская певица, автор песен, поэтесса. Она является активной общественной деятельницей. Поддерживала украинских военных с начала АТО на Донбассе. Переломным моментом в ее творчестве стала песня "Я нап'юся вина", которую артистка презентовала в 2016 году. Тогда она поняла, что Украина нуждается в экономическом и социальном развитии и начала писать позитивные песни, не связанные с войной, которые быстро становились хитами.

NAVKA – #Татанці: смотрите видео онлайн