Украинская актриса Светлана Барандич одержала победу на международном кинофестивале

Отечественное кино продолжает покорять мир. На днях стало известно, что украинка Светлана Барандич победила в номинации "Лучшая актриса" на кинофестивале в Ирландии.

Соответствующую информацию распространили представители посольства Украины в Ирландии. По словам дипломатов, победу актриса завоевала на престижном Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который ежегодно проходит в городе Лимерик. Светлану Барандич отметили за мастерское исполнение главной роли в короткометражном фильме "Анна".

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"Поздравляем актрису из Украины Светлану Барандич с победой в номинации на лучшую женскую роль на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который состоялся 22-28 октября 2019 года в ирландском городе Лимерик", – написали дипломаты.



Светлана Барандич одержала победу на международном кинофестивале / Пресс-служба

Известно, что короткометражный фильм "Анна" снял режиссер Декель Беренсон. Кинолента рассказывает о нелегкой судьбе одинокой матери в небольшом промышленном городе. Женщина проживает на охваченном войной Востоке Украины и мечтает о лучшей жизни для себя и ребенка. Режиссер затронул не только тему войны, но и нелегкого выбора жизненных ценностей, что отметили эксперты кинофестиваля.

Презентация украинского кино в Ирландии уже не впервые приносит успех. В 2018 году жюри фестиваля в Лимерике признало "Похищенную принцессу" режиссера Олега Маламужа лучшим художественным фильмом.