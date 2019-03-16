Украинская анимация впервые попала в программу престижного конкурса во Франции

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Анимация "Любовь" едет на конкурс во Францию
Анимация "Любовь" едет на конкурс во Францию / Госкино

Украинский мультфильм "Любовь" примет участие в программе короткометражных лент одного из самых престижных конкурсов мира – Festival International du Film d'Animation d'Annecy во французском Анси. Впервые отечественная лента поборется за приз на этом анимационном форуме.

Режиссером ленты стал Никита Лиськов. По его словам, даже и не надеялся попасть на старейший фестиваль анимации.

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"Попасть на такой фестиваль, да еще и в конкурсную программу – это то, о чем я даже мечтать не смел", – отметил он.

13-минутный мультфильм рассказывает историю любви через символы, звуки, но не словами. Анимация содержит несколько эпизодов – по сюжету они между собой не связаны, но объединены смыслом, месседжем автора.

"Любовь" уже появилась на официальном сайте конкурса в перечне анимаций, участвующих в программе короткометражных лент. Интересно, что название на английском переводить не стали, а просто написали его латиницей – Kohannia. А снизу для понимания написали Deep Love ("Глубокая любовь").


Режиссером "Любви" стал Никита Лиськов

Украинский мультфильм полностью профинансировало Госкино. Там рассказывают, что в замысле Лиськова сразу увидели перспективность.

Впервые в истории украинского кино наша лента попадает в главный конкурс фестиваля анимации такого масштаба. Фильм "Любовь" создан в очень необычном и инновационном стиле, и я рад, что наши эксперты увидели перспективность этого проекта, предоставив ему поддержку,
– прокомментировал председатель Госкино Филипп Ильенко.

Международный фестиваль анимационного кино в Анси в этом году пройдет с 10 по 15 июня.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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