Украинская бабочка удивляет мир: что команда Catharsis привезла на Burning Man

Среди палящего солнца пустыни в американском штате Невада продолжается фестиваль независимого искусства Burning Man. Ежегодно со всех уголков мира тысячи людей съезжаются в США, чтобы провести девять дней в кругу единомышленников и представить арт-сообществу свои творения.

В 2019 году 11 украинцев везут на фестиваль Catharsis – инсталляцию в форме бабочки, расписанную в Петриковском стиле. LIFESTYLE24 пообщался со львовской частью команды Олегом Засадным и Максимом Титовым накануне их отъезда в Штаты.

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Так как возникла идея такого арт-объекта, что ждет украинских "бьорнеров" в пустыне и кто из известных личностей является ярым сторонником Burning Man – читайте дальше.

"Извините, я выйду, у меня здесь Burning Man"

Над проектом работает 11 украинцев из трех совершенно разных стран – Украины, Таиланда и США. Что объединяет всех вас?

Олег Засадный: В 2018 году мой брат Виталий работал над совместным проектом с Аленой Георгиу. Тогда она как раз приехала с фестиваля и была восхищена им. У Алены появилась мечта о своей инсталляции и возникла идея бабочки. Она и Марина Маляренко, которая является по профессии художницей, решили использовать также петриковскую роспись. Начали развивать эту идею. Марина создала красивый эскиз. Но они понимали, что вдвоем им этого сделать не удастся, ведь это должна быть огромная конструкция. Поэтому им надо было еще кого-то в команду.

Максим Титов: Впоследствии к проекту присоединился Марк Трембах. Он прекрасно разбирается в архитектуре. Проще говоря, знает, какие материалы нужно выбрать, как их можно согнуть и сваривать. Это все команда из Сиэтла. Через несколько месяцев после старта проекта с ними начал работать Алексей Огурцов. Сначала он немного скептически относился к замыслу. Но потом "втянулся" и у него появилась безумная идея снять об этом фильм. При том, что он по профессии фотограф, видео не снимал раньше.

Как создавали Catharsis: смотрите видео

Максим Титов: На Burning Man не так просто взять билет. Желающих гораздо больше, чем может принять фестиваль. Продажа билетов, собственно, проходит в несколько этапов. Чтобы купить самый дешевый стандартный, надо сначала записаться в очередь. Она открывается буквально на час. Это – регистрация онлайн, через месяц уже есть возможность приобрести сам билет. Мы с братом Олега были на фестивале в 2018-м и хотели поехать снова. Но нам не удалось купить билеты. Поэтому мы поняли: если хотим ехать, надо приобщаться к какому-то проекту. И так совпало, что Алена, с которой мы были в прошлом году в одном лагере на фестивале, активно начала работать над бабочкой. Она предложила нам присоединиться к проекту.

Олег Засадный: Я – графический дизайнер. Делаю превью, постеры. Мы с Максимом также занимались организацией вечеринки в Киеве, во время которой собирали средства для Catharsis (бюджет установки – 6 тысяч долларов – 24 канал). Да и в общем делаю все, что нужно. Брат работает с освещением. Юлиана Осельская у нас занимается медиа. То, что о нас говорят и знают нас, это ее огромная заслуга. Также у нас есть диетолог и шеф-повар – Мария Величко. А Оксана Георгиу координирует действия команды непосредственно на фестивале. Позже присоединилась к нам Юля Багински.



Вечеринка в поддержку Catharsis в Сиэтле / Фото: Официальный сайт Сatharsis.art

Максим Титов: каждый старается приобщиться максимально. Я занимался логистикой. То есть отвечал за то, чтобы найти нам дом на колесах, в котором будем жить. Также должен был позаботиться о том, как будем добираться из Сиэтла в пустыню в Неваде и обратно. Помогал Олегу с вечеринкой в Киеве. Собирал также информацию о других украинских проектах.

Кроме Catharsis на фестиваль в американскую пустыню едут и другие украинские проекты: установка-трансформер Cocoonap, глиняный Garden of Bright Children, пирамида PlayAlchemist и другие.

Максим Титов: Каждый из нас распространял информацию, рассказывал о проекте, где мог. Люди загорались этой идеей. Ведь она на самом деле крутая. О нас даже написал Forbes. Есть очень много факторов, которые заставляют гордиться. Ведь это наше, это украинское и оно побывает на Burning Man.

Catharsis перед выездом на фестиваль: смотрите видео

The final test last night Опубліковано Catharsis Четвер, 22 серпня 2019 р.

А как у вас с коммуникацией? Как на работу над проектом влияло то, что находитесь не только в разных странах, но и в кардинально разных часовых поясах?

Олег Засадный: Коммуницировать очень сложно. Непросто найти временную зону, которая подходит Сиэтлу, Львову и Бангкоку, где разница по восемь часов. Обычно общались, когда в Штатах уже ночь, у нас уже утро, а в Таиланде – обед.

Максим Титов: Ну, нам хуже всего в этом случае. Во время рабочего дня приходилось отлучаться. "Извините, я выйду, у меня здесь Burning Man".

Максим Титов: В работе над проектом сошлись люди, которые вместе раньше не работали. Любая команда проходит определенные фазы. Сначала интерес, у всех есть энтузиазм. Затем начинается сама работа и "битва правильных идей". Это штурм команды. А потом уже формирование, когда люди действительно научились работать вместе. Активно работать мы начали вместе с мая-июня.

"Catharsis – это жизненный опыт, который есть у каждого"

Почему именно бабочка? Почему именно Catharsis? Что означает ваш замысел и как вы намерены его воплощать в реальность?

Олег Засадный: Сначала у бабочки было название Metamorphosis. Как впоследствии оказалось, это – тема фестиваля в 2019 году. Поэтому мы выбрали другое название. Catharsis. По сути, катарсис – это перерождение себя через определенные переживания. Инсталяция имеет синий и красный цвета. Синий – это мужское начало, красный – женское. Они сочетаются.

Максим Титов: Также одной из частей инсталяции является человеческое сердце. Оно там, чтобы совместить бабочку с человеческой сущностью. Ведь сердце, по мнению многих людей, является центром наших эмоций.

Олег Засадный: Бабочка двусторонняя. На ней – петриковская роспись. Сверху – люминесцентные краски. Ночью она будет светиться ультрафиолетом. По бокам будут LED-ленты. Потому что надо, чтобы на Burning Man было много света. Высота инсталляции – 3,5 метра.



Одним из элементов арт-объекта является человеческое сердце / Фото: Алексей Огурцов

Максим Титов: У каждого из нас есть какой-то жизненный опыт длиной в определенный период. Иногда он становится переломным. Это может быть разрыв отношений с любимым человеком, а могут быть, наоборот, новые отношения. У каждого из нас в жизни есть ключевые ситуации. Переживая их, мы раскрываемся и становимся новыми личностями. Именно так было у одного из членов нашей команды, Алексея. У него дальтонизм, он видит все немного по-другому, чем мы. Как-то он купил специальные очки, которые помогают видеть настоящие цвета. Это прекрасный пример катарсиса. Человек никогда не видел цветов, какими они есть. А он еще и работает фотографом. Это огромные эмоции, слезы, счастье...

Какая судьба ждет инсталляцию после фестиваля? Намерены оставить ее в США?

Максим Титов: Не знаю, о чем я могу рассказывать. Но есть разные варианты. Даже предлагали переслать ее в Украину, например. Были также предложения продать. Дальнейшая судьба бабочки еще решается. Но думаю, что таки она останется в США, ведь нет смысла ее куда-то транспортировать. Легче в Украине сделать репродукцию.

"Тебя все там хочет убить"

Фестивалю уже более 30 лет. Количество тех, кто желает посетить Burning Man ежегодно растет. Как стольким людям удается на более чем неделю поселиться в пустыне и сосуществовать с ее суровыми условиями?

Олег Засадный: Днем там очень жарко – до 40 градусов тепла по Цельсию, ночью холодно – температура опускается до 5 градусов. Много пыли. Ты должен объединяться с другими и приспосабливаться, чтобы выжить. Ведь тебя там все хочет убить. На Burning Man ты ничего не сможешь купить. Это такой социальный эксперимент. Там нет валюты, нет власти. Люди приезжают, строят свой город. Хоть ты и не можешь ничего продать, но ты можешь дарить. Ты ведь больше счастья получаешь когда даришь, чем когда дарят тебе.

Олег Засадный: Людей призывают не покупать новые вещи, а одевать старые. Костюмы на фестивале – это не просто одежда, а, как это называют, радикальное самовыражение. Ты фактически просто показываешь, кем ты хотел бы быть. Можешь попробовать себя в новом образе. И тебя никто не будет за это осуждать. Можешь делать все, пока это не мешает другим.

Максим Титов: В первый мой день на прошлом фестивале мы с другом стояли возле одной из арт-инсталляций. К нам подъехал какой-то мужчина на велосипеде. И спросил, какой это наш раз на Burning Man. Мы ответили. А он говорит: "А у меня уже шестнадцатый". Сбрасывает с себя штаны и убегает в пустыню. Такая вот история.

Впечатляющие костюмы на Burning Man: смотрите фото

Максим Титов: Кстати, когда я был в Таиланде, то зашел в магазин и увидел длиннющих плюшевых питонов в стразах. Смотрю и понимаю: это именно то, что надо. На фестивале все расстояния очень большие. Машины и мотоциклы запрещены. Так вот, мы решили, что прикрепим питонов на наши велосипеды и так будем ездить.

Олег Засадный: Мне, например, уже пришла шуба. Это на ночь. (смеется)

А посещает ли Burning Man кто-то из звездных личностей? Возможно, там можно встретить кого-то из известных украинцев?

Олег Засадный: Максим Нефедов. Это бывший заместитель министра экономики, а сейчас таможню возглавляет.

#industwetrust відступлю від запланованого графіка постів про Burning Man і напишу про костюми. Бо ви мене вже трохи... Опубліковано Max Nefyodov Четвер, 6 вересня 2018 р.

Максим Титов: Да, как раз познакомился с ним там в прошлом году. Говорили, кто чем в жизни занимается. И оказалось, что он замминистра. В общем там есть много интересных личностей. Туда приезжают безумно известные диджеи, исполнители. Но это не анонсируется. Просто внезапно начинают ходить слухи о выступлении. Это постоянные неожиданности. Илон Маск там бывал несколько раз.

"Это может быть последний Burning Man в пустыне"

Как вы упоминали, Forbes включил Catharsis в список самых ярких и смелых проектов на Burning Man 2019. Что это означает и дает ли это вашей команде определенные привилегии?

Максим Титов: Прямой выгоды это нам не дает. Но это – своеобразная социальная огласка. Видимо, она помогла нам, в частности, при сборе средств. Возможно, также помогла в расположении на фестивале.

Максим Титов: Сама площадь фестиваля – это форма полукруга. Это фактически большой город, в котором живет 80 тысяч человек. Посередине расположена фигура Burning Man. Слева от нее – часть, где каждую ночь проходят вечеринки. Это лучшая локация, чтобы разместить свой проект, если ты хочешь чтобы его увидели как можно больше людей. Организаторы разместили нас именно там, хотя мы их не просили. Уверен, что в этом есть какая-то связь.



Фигура горящего человека на Burning Man

Олег Засадный: Как вообще возник фестиваль? По легенде, несколько друзей сожгли на пляже в Сан-Франциско деревянное чучело в виде человека. На такой поступок натолкнула безответная любовь одного из парней. Действо понравилось как участникам, так и людям, которые стали случайными очевидцами. Впоследствии это переросло в традицию. Каждый год собиралось все больше людей. Когда их было уже тысячи, полиция запретила осуществлять традиционное сожжение, поэтому пришлось искать новое место. Так они переехали в пустыню.

Олег засадный: Да не все так просто. То, будет ли фестиваль и дальше проходить в пустыне Блэк-Рок в Неваде – под вопросом. Сама пустыня не подчиняется штату, это – национальный парк. Его руководство позволяет проводить только одно событие в год. Собственно, Burning Man. Да и то за бешеные деньги. Каждый год сумма увеличивается, а проводить позволяют все меньше.



Территория фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США

Олег Засадный: Сама идея фестиваля заключается в том, что ты не должен вообще оставлять за собой мусор. Если в душ ходишь, не имеешь права слить воду в землю. Все должен вывозить. Человек за неделю генерирует очень много отходов, их надо куда-то девать. Люди начинают вывозить их в ближайшие села. Там много с этим проблем. Возможно, действительно надо будет искать новую локацию.

Максим Титов: Да, это может быть последний Burning Man в пустыне. Но нет более масштабного фестиваля или события. Переносить его в другое место в принципе довольно сложно. К тому же, думаю, будет очень много недовольных людей, поэтому есть определенный риск.

"Чувствую, что это сломает мне мозг".

Максим, ты на фестиваль едешь уже во второй раз, поэтому примерно знаешь, как там все происходит. Олег, для тебя это будет первый подобный опыт. Какие у вас ожидания от события?

Максим Титов: В прошлом году наши друзья целенаправленно решили ехать. Я на тот момент уже слышал о фестивале и знал, что очень хотел бы там побывать. Но хотелось собрать компанию. Так совпало, что я на то время еще должен был быть по работе в Сан-Франциско. Сказал друзьям, что попробую взять неделю отпуска, перенесу свой вылет в Украину. Потом были две неудачные попытки купить билет на фестиваль. Но я был решительно настроен. Вдруг в день перед началом фестиваля у одного из украинцев жена начала рожать. Он должен был лететь обратно в Украину. Я выкупил у него билет и таки поехал. Это судьба.

Максим Титов: Фестиваль однозначно меняет. Нельзя сказать, что ты поехал туда и вернешься таким, как был раньше. Он открывает новые горизонты. Я достаточно открытый человек и многое уже успел увидеть. Но опыт, который я там пережил, люди, с которыми там познакомился – это меняет.



Максим Титов, Алена Георгиу и Олег Засадный / Фото: Facebook @Max Titov

Олег Засадный: Я открытая личность. Но кажется, что Burning Man откроет меня по-новому. Меня вообще сейчас мало что в жизни удивляет. Я много путешествую, немало интересных людей вижу. Но чувствую, что это сломает мне мозг. Я очень этого жду.

Максим Титов: В детстве мы часто с друзьями играли в игру. Был воображаемый город, свои правила, взаимоотношения. Burning Man – это когда 80 000 человек, уже взрослых, решили вернуться в детство и поиграть в гораздо больших и более радикальных масштабах. Эти люди выражают все свои сокровенные желания. Они не боятся рассказывать о себе. Там нет рамок, ты можешь раскрыться. Это по-детски сумасшедшая среда.