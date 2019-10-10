Украинская группа "Агонь" анонсировала выступления в России и представила новую участницу

Популярная группа "Агонь" сумела поразить поклонников несколькими заявлениями. Коллектив представил новый клип, в котором познакомил общественность с новой участницей – российской актрисой театра и кино Ириной Горбачевой. Кроме этого, артисты анонсировали будущие выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

Как известно, накануне премьеры нового клипа группа "Агонь" призналась, что в их составе произошли изменения. К певцам Антону Савлепову и Константину Боровскому присоединилась россиянка Ирина Горбачева. Именно с ней артисты записали трек "Бомба" и создали клип, который соединил танцы, юмор, постиронию и абсурд.

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Что известно об Ирине Горбачевой?

Это актриса, которая родилась в Мариуполе, однако длительное время проживает в России и имеет соответствующее гражданство. Училась Ирина Горбачева в Москве, в известном Театральном институте имени Бориса Щукина. Сейчас актриса может похвастаться ролями в театре и кино. Так, Ирину Горбачеву можно было увидеть в российских фильмах "Я худею", "Дело чести", "История одного назначения", "Тренер", "Молодая гвардия" и др.

"Съемки нового клипа стали для нас настоящим вызовом. Это стихийный проект. У нас был интересный танцевальный трек, который очень понравился Ире, и она проявила желание спеть с нами. Когда мы услышали запись, поняли, что такой шанс упускать нельзя. И буквально за 3 дня организовали весь съемочный процесс! Всего 3 дня ушло на проработку сценария, поиск локации и подбор костюмов. Это был настоящий челлендж. Порой именно в состоянии внешнего сопротивления и рождаются наиболее зрелищные произведения!" – рассказали участники группы "Агонь".

Смотрите клип группы "Агонь" и Ирины Горбачевой "Бомба": видео

Но не только клип "Бомба" привлек внимание журналистов LifeStyle 24. В заметке к ролику группа "Агонь" анонсировала выступления в России. Согласно афишам, украинский коллектив планирует выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты запланированы на 1 и 4 декабря 2019 года.



Группа "Агонь" выступит в России / Скриншот афиши



Украинская группа "Агонь" оскандалилась / Скриншот афиши