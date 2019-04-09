Украинская группа Dakh Daughters выступила на культовой радиостанции США: видео

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Dakh Daughters сыграла на культовой радиостанции США
Dakh Daughters сыграла на культовой радиостанции США / Instagram / @dakhdaughtersband

Украинская группа Dakh Daughters покоряет американских меломанов. Коллектив отыграл известные композиции на культовой радиостанции США – KEXP.

Dakh Daughters, выступающие в жанре фрик-кабаре, решили расширять круг своих поклонников. Экстравагантный коллектив исполнил песни на одной из престижных американских радиостанций – KEXP.

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Запись украинских музыкантов состоялась в январе 2019 года, однако 9 апреля представители радиостанции опубликовали видео феерического выступления Dakh Daughters. Известно, что артисты сыграли композиции из нового студийного альбома. В частности, на радио зазвучали треки "Сэп Веррес", "Rosy", "Druzhba".

Dakh Daughters на радио KEXP исполнили песню "Сэп Веррес": смотрите видео

Dakh Daughters на радио KEXP исполнили песню "Rosy": смотрите видео

Dakh Daughters на радио KEXP исполнили песню "Druzhba": смотрите видео

Dakh Daughters на радио KEXP исполнили песню "To Moye More": смотрите видео

Dakh Daughters – не первая группа, покоряющая слушателей радиостанции KEXP. Раньше там зазвучал талантливый коллектив DakhaBrakha. Вероятно, это связано с художественным руководителем Владиславом Троицким, который сотрудничает с двумя группами.

Что известно о Dakh Daughters?Театрально-музыкальная группа, избравшая необычный жанр – фрик-кабаре. Талантливые вокалистки и музыканты Нина Гаренецкая, Руслана Хазипова, Таня Гаврилюк, Соломия Мельник, Анна Никитина, Наталья Галаневич, Наталья Зозуль мастерски сочетают вокал, игру на музыкальных инструментах и театральный перформанс.

Коллектив существует с 2012 года. За это время Dakh Daughters выпустили два студийных альбома – IF (2016) и Air (2019). Кроме вокальной карьеры, музыканты поддерживают важные инициативы, в частности, UAnimals, Всеукраинский марш за права животных. В августе 2018 года Dakh Daughters публично поддержали заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Произошло это во время фестиваля Jazz Koktebel, что в Черноморске.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости США Музыка Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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