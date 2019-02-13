Украинская группа Kozak System выпустила увлекательный клип в стиле "Черного зеркала": видео

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Группа Kozak System выпустила "интерактивный" клип на песню "Холодного січня"
Группа Kozak System выпустила "интерактивный" клип на песню "Холодного січня" / Пресс-служба

Известная украинская группа Kozak System всегда удивляет своих фанатов громкими и актуальными хитами. На этот раз они превзошли все ожидания поклонников – им удалось выпустить новый клип на песню "Холодного січня" с пластинки "Не Моя".

Видеоклип был снят в январе этого года под руководством режиссера Александра Шкрабака. Песня "Холодного січня" стала шестым и последним синглом с альбома, который вышел весной прошлого года. В новом клипе зрителям предлагают окунуться в мир популярного сериала "Черное зеркало", в котором будут отображаться события из серии "Брандашмиг". В ней создается имитация контроля главного героя, от действий которого будет зависеть финал серии.

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Группа Kozak System выпустила "интерактивный" клип на песню "Холодного січня"/Пресс-служба

Ежедневно мы наблюдаем, как идеи, которые буквально месяц назад казались абстрактным и далеким от реальности, сейчас меняют жизнь людей. Настоящий creep и ужасы сейчас прячутся за big data, таргетингом и виртуальной реальностью. Технологии уже изменили нашу психику, но к чему это приведет покажет только время. В этом видео мы решили слегка поиграть в новые тренды на интерактивность,
– поделился замыслом нового видеоклипа автор идеи нового видео, Сергей Соловей.

В новом клипе, который со дня публикации на YouTube (12 февраля) уже просмотрели более 8 тысяч раз, можно увидеть все – и альтернативную реальность, замешанную на восьмибитной графике приставок и компьютеры 80-х, и мотивы вашего любимого сериала в сочетании с чистым вокалом артистов. Убедитесь сами!

Kozak System – "Холодного січня": смотреть видео онлайн


Как создавали видеоклип на песню "Холодного січня" / Пресс-служба

Что известно о группе Kozak System?
Украинская рок-группа выступает на многих украинских и международных фестивалях, представляя свое многолетнее творчество. Группа была создана еще в 2012 году и с тех пор пять музыкантов выпустили четыре успешных пластинки: "Шабля" (2012), "Пісні самонаведення" (2014), "Живи і Люби" (2015) и "Не Моя" (2018). Стоит добавить, что ранее музыканты находились в составе другой известной группы "Гайдамаки".

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Kozak System
Источник: LifeStyle 24
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