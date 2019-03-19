Украинская группа Panivalkova распалась: известна причина

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Украинская группа Panivalkova распалась: известна причина

Колоритная группа Panivalkova решила прекратить свою творческую деятельность. Артистки объявили об этом на официальных страницах, объяснив, что хотят начать сольную карьеру.

Как признались участницы коллектива, еще в 2018 году они договорились, что группа Panivalkova прекращает существование. Каждая из вокалисток – Ирина Кульшенко, Даша Пугачева, Ирина Лузина – планирует остаться в шоу-бизнесе, представив сольные проекты.

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Мы встретились после долгих каникул и должны озвучить важное решение, о котором мы между собой договорились еще в 2018 году. С 1 января 2019 года проект закрывается, и каждый из нас начинает (или продолжает делать) свой творческий проект. Мы создали Panivalkova (или она нас) для того, чтобы эта музыка несла в мир любовь и искренность. Мы преданно работали на эту идею все 6 лет. Решение о закрытии проекта было принято искренне и с уважением друг к другу,
– рассказали вокалистки.

Певицы поблагодарили своих поклонников за большую поддержку, которая ощущалась на протяжении всей их карьеры. Перед окончательным закрытием вокального проекта группа Panivalkova планирует выпустить последнюю песню.

"Мы считаем, что музыкант должен всегда анализировать свою работу, искать лучшие решения творческих задач и выпускать материал не "как модно" или "как вот принято", а ориентироваться на конкретную идею и зов души. Сейчас мы чувствуем, что нам надо развиваться отдельно. Мы поддерживаем друг друга и наши проекты и остаемся друзьями. Еще мы должны выпустить одну песню, работу над которой начали в прошлом году", – добавили певицы.

Что известно о группе Panivalkova?Колоритная группа была создана в 2013 году. Основали Panivalkova трое певиц – Ирина Кульшенко, Даша Пугачева, Ирина Лузина. Уже через год после феерического дебюта артистки выпустили первый ЕР "Панивалькова", а в 2015 году певицы презентовали клип "Крейзи Никита". Впоследствии девушки выпустили студийный альбом и приняли участие в Национальном отборе на Евровидение-2017.

Смотрите видео выступления Panivalkova на Нацотборе:

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: LifeStyle 24
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