Украинская группа The Erised объявила о распаде: история коллектива

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Украинская группа The Erised объявила о распаде
Украинская группа The Erised объявила о распаде / karabas.live

Столичный электронная группа The Erised внезапно объявила о распаде. Пока музыканты не разглашают причины такого решения.

Участники группы The Erised – Соня Сухорукова, Detail (Даниил Марин) и Александр Люлякин – решили прекратить творческое сотрудничество и объявили о распаде коллектива. Артисты поблагодарили за поддержку всех поклонников и опубликовали прощальное лайв-видео.

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"История The Erised дошла до конца. Спасибо всем, кто был с нами", – лаконично написали музыканты.

Что известно о The Erised?

Киевская группа The Erised получила значительную популярность в конце 2014-го. Тогда коллектив представил песню "Pray", которая взбудоражила сеть, а сами музыканты стали частью британского лейбла Med School Music (дочернее предприятие Hospital Records).

Слушайте песню "Pray" от группы The Erised (аудио):

Уже в феврале 2015 года артисты представили мини-альбом с названием "Desire". Впоследствии The Erised выпустила полноценный студийный альбом "Room 414", который стремительно покорял украинских и зарубежных меломанов.

Зимой 2017 года украинцы отправились в немалый тур по США и Канаде. А всего через год The Erised решил участвовать в отборочном этапе конкурса "Евровидение 2018". Музыканты представили песню "Heroes", которая, к сожалению, не стала билетом артистов на международное шоу.

Выступление The Erised на Нацотборе к Евровидению 2018: смотрите видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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