Украинская группа VEREMIY выпустила песню о надежде в лучшее во время карантина: видео

Известная украинская рок-группа VEREMIY не осталась в стороне карантина в Украине, который ввели из-за распространения коронавируса, и выпустила вдохновляющую песню "Усміхнені й Живі". В ней вокалист и музыканты рассказывают о том, что стоит верить в лучшее, ведь "нет ночи темнее, чем перед рассветом".

Премьера нового клипа, снятого в домашней изоляции, состоялась на ютуб-канале группы VEREMIY 16 апреля.

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VEREMIY – Усміхнені й Живі: смотрите видео онлайн

Музыканты группы VEREMIY убеждены, что все смогут справиться с напряжением, что "висит" в обществе, ведь наши дни наполняют родные люди, с которыми есть возможность общаться, будь то дома, или на расстоянии тысяч километров.

Бесконечные дни карантина превратили нашу жизнь на мультяшный сон. То, что происходит вокруг – порой кажется нам чем-то нереальным. Сюжеты наших дней наполняются красками людей, рядом с которыми мы просыпаемся, голосами телефонных разговоров и переписками в сети,

– говорится в описании к видео.

В видеоролике можно увидеть кадры с людьми в масках и перчатках, которые продолжают жениться, ходить на свидания и гулять по улицам города, напоминая всем об индивидуальных средствах защиты даже в такие счастливые моменты.

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Нет ночи темнее, чем перед рассветом. Когда все закончится – мы снимем проклятые маски, выпьем весь санитайзер и пойдем отрываться в огнях прожекторов и киловаттах самой громкой в мире музыки! Музыки, которая все это время была с нами,

– заявляют в группе VEREMIY.

Вместе с этим участники группы запустили конкурс в ютубе и призвали всех оставаться дома. Поклонники в комментариях к видео должны написать, что делает их улыбающимися и "живыми" на карантине. А авторам за лучшие комментарии подарят денежное вознаграждение и карантинные наборы.