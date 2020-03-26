Украинская комедия "Мои мысли тихие" выходит в онлайн-прокат: где смотреть фильм легально

Комедия "Мои мысли тихие" от режиссера Антонио Лукича должна была выйти в онлайн-прокат в конце весны. Однако из-за пандемии коронавируса и продления карантина авторы успешного проекта решили это сделать досрочно.

Известно, что с 25 марта комедию "Мои мысли тихие" можно посмотреть на видеосервисе OLL.TV. Таким образом представители успешной киноленты присоединились к звездным коллегам и призывают украинцев придерживаться карантина, оставаясь дома. Лента имела большой успех в прокате и тысячи положительных отзывов, поэтому "Мои мысли тихие" точно не разочаруют.

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Сейчас фильм доступен для просмотра только на территории Украины. Однако авторы комедии работают над тем, чтобы расширить доступ для любителей отечественного кино, которые находятся за границей.

"Именно сейчас людям необходимо отвлечься и вспомнить, что такое смех, любовь родных и близких людей, даже если вы и ваша мама, бабушка находитесь в разных домах, вы можете устроить сеанс одновременного просмотра дистанционно. Поверьте, вам будет о чем поговорить сразу после фильма", – отметил продюсер Дмитрий Суханов.

Что известно о фильме "Мои мысли тихие"

В центре сюжета киноленты – история молодого звукорежиссера Вадима. После многих неудач он получает шанс построить свою карьеру. Для этого парню нужно записать голоса закарпатских животных. Казалось бы, обычное задание, которое может помочь Вадиму покинуть "неудобную Украину" и поселиться в "привлекательной Канаде". А сопровождать главного героя во время путешествия будет мама.

От курьезных сцен и актуальных проблем общения родителей и детей невозможно удержать смеха. Впечатляет и актерский состав комедии "Мои мысли тихие": главные роли в фильме получили талантливые Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. Такой тандем настолько понравился киноманам, что тысячи людей посетили кинотеатры во время проката фильма. Премьера комедии прошла 16 января.

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