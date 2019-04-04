Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык

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Квитка Цисык - песни слушать онлайн - лучшие песни Квитки Цисык
Квитка Цисык / Фото из открытых источников

Известная американская певица украинского происхождения Квитка Цисык за короткую жизнь покорила своим голосом весь мир. К сожалению, болезнь забрала певицу слишком рано, в 44 года. О всемирно известных украинских песнях в день рождения Квитки читайте далее.

Кейси, или же Квитка Цисык родилась в пригороде Нью-Йорка в семье украинских эмигрантов.

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Во время своего творчества она была одной из самых дорогих и самых популярных исполнительниц джинглов в США. Ее можно было увидеть и услышать в рекламных кампаниях Mcdonald's, American Airlines, Coca-Cola, Ford Motor.

Квітка Цісик
Квитка Цисык

В 1978 году песня "You Light Up My Life" в исполнении Цисык из одноименного кинофильма получила "Оскар", однако награду получила другая певица.

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LifeStyle 24 собрал несколько лучших, по мнению редакции, композиций, которые достойны прослушивания.

Квитка Цисык – You light up my life/Ты озаряешь мою жизнь (видео)

Kasey Cisyk – It's A Long Way From Brooklyn (видео)

Квитка Цисык – У горах Карпатах (видео)

Kвитка Цисык – Ой не світи місяченьку (видео)

Квитка Цисык – Я піду в далекі гори (видео)

Квитка Цисык – Коханий

Квитка Цисык – Ой, верше мій верше

Квитка Цисык – Два кольори 

Для популяризации украинской песни в 80-е Квитка издала 2 украиноязычных альбома – "Пісні України" и "Два кольори". Для их записи она собрала 40 лучших инструменталистов Нью-Йорка. Оба альбома были номинированы на премию "Грэмми".

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Теги: LifeStyle Публикации Новости культуры Музыка Новости США
Источник: 24 канал
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