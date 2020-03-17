Украинская модель Алла Костромичева не может вернуться домой из-за отмены рейсов: детали

С сегодняшнего дня, 17 марта, Украина прекращает авиасообщение на две недели. Так, граждане имели возможность вернуться на родину до полуночи. Однако именитая модель Алла Костромичева стала заложницей ситуации, поскольку ее рейс из Мюнхена отменили.

Об инциденте звезда рассказала на личной странице в инстаграме. Алла Костромичева объяснила, что на время эпидемии она находилась в Нью-Йорке. Однако ее полет предусматривал пересадку в Мюнхене. Уже в аэропорту пассажиры узнали, что рейс отменили, а воздушное пространство Украины – закрыто.

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Алла Костромичева отметила, что теперь она и другие граждане, которые ожидали перелета, оказались на улице. Она отметила, что все пассажиры заранее приобрели билеты, чтобы оказаться в Украине до закрытия авиасообщения.

Многие рейсы, которые должны были бы вылететь и прилететь в Киев до полуночи, так и не вылетели. Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была только одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти,

– объяснила модель.

Звезда обратилась к действующей власти лично, чтобы она отреагировала на ситуацию и отправила самолет за гражданами, которые стали заложниками обстоятельств. От имени всех тех, кто сейчас вынужденно находится в Германии, она заверила, что пассажиры готовы провести следующие 14 дней на карантине и в самоизоляции.

В консульстве Украины в Германии уже сформировали список граждан, которые находятся в Мюнхене. Туда входят 250 человек. Теперь все они ждут решения из Киева.

Напомним, что по состоянию на 17 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 7 174 человек. Общее количество инфицированных – 182 764 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 79 тысяч человек. Подробнее о ситуации в Украине читайте здесь.

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