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Украинская модель Алла Костромичева побывала на вечеринке Пэрис Хилтон: фото

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Алла Костромичева / Instagram / @alla

Американская диджейка и светская львица Пэрис Хилтон отпраздновала 39-й день рождения. На днях звезда устроила шумную вечеринку, несмотря на то, что родилась она 17 февраля. Среди приглашенных гостей – топовые модели и украинка Алла Костромичева.

Как манекенщица рассказала журналистам "Нового канала", с Пэрис Хилтон она познакомилась в 2014 году. С тех пор Алла Костромичева охотно встречается с ней на светских мероприятиях и поддерживает дружеские отношения. Поэтому и не удивительно, что украинка оказалась одной из приглашенных гостей на 39-летии Пэрис.

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Вечеринка прошла на нью-йоркском Бродвее, где у звездной именинницы есть элитная квартира. На праздник пришли Хайди Клум, Винни Харлоу и другие знаменитые модели. Вечеринка прошла с немалым размахом, что было достаточно ожидаемо.

Что-что, а веселиться Пэрис умеет. И эта тусовка была невероятной – я давно так не танцевала (прошу заметить, без капли алкоголя). Все проходило дома у Хилтон, в ее квартире-лофт на Бродвее. Было много звездных гостей – начиная от Хайди Клум, Винни Харлоу и заканчивая американскими стендап-комиками,
– рассказала Алла Костромичева.

Алла Костромічова запалила на вечірці Періс Гілтон
Алла Костромичева зажгла на вечеринке Пэрис Хилтон / Пресс-служба

Квартиру Пэрис Хилтон украсила специально к празднику. Море гелевых шаров в виде единорогов и колец с бриллиантами, игрушечные пони, большая сцена с диджейским пультом – что только не придумала именинница для своего праздника. Пэрис Хилтон сама сыграла несколько каверов и развлекала подруг ритмичными треками. На свой праздник она пришла в мини-платье розового цвета, поэтому на протяжении вечеринки была в центре внимания.

"Пэрис – настоящая девочка. С ней всегда легко и весело. А главное, она вообще не зазнается. Несмотря на образ звезды, при личном общении Пэрис очень милая и приветливая. Это один из тех случаев, когда сценический образ омрачает реальный", – поделилась Алла Костромичева.

Періс Гілтон завчасно відсвяткувала день народження
Пэрис Хилтон заблаговременно отпраздновала день рождения / Пресс-служба

Не менее эффектно выглядела и модель Алла Костромичева. Украинка пришла на вечеринку в стильном блестящем платье асимметричного кроя.

Алла Костромічова
Алла Костромичева / Пресс-служба 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Пэрис Хилтон
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